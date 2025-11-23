Đoàn Văn Hậu trở lại

Sau thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương gót chân nặng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được CLB Công An Hà Nội đăng ký cho giai đoạn lượt về mùa giải V.League 2025/26. Đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy anh đang trên đường hồi phục và sẵn sàng tái xuất ở cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Chấn thương gót chân khiến Văn Hậu gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện và thi đấu. Ban đầu anh lựa chọn phương pháp bảo tồn nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Đến đầu năm 2024, Văn Hậu buộc phải phẫu thuật, rồi tiếp tục quá trình hồi phục chuyên sâu tại Singapore và Hàn Quốc. Trong nhiều tháng, anh phải cố định bàn chân bằng nẹp, gần như không thể tham gia tập luyện bình thường.

Văn Hậu trở lại sau thời gian dài chấn thương

Với việc được đăng ký cho lượt về, Văn Hậu được kỳ vọng sẽ ra sân từ vòng 14 V.League nếu nhận được sự tín nhiệm từ HLV. Sự góp mặt của anh không chỉ mang lại chiều sâu cho hàng phòng ngự của CLB mà còn có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển quốc gia trong bối cảnh cần nhiều sự lựa chọn ổn định ở vị trí này.

Dù vậy, mọi thứ vẫn sẽ phụ thuộc vào thể trạng hiện tại, phong độ tập luyện và quyết định của ban huấn luyện. Việc đăng ký không đồng nghĩa với việc ngay lập tức đá chính, có thể Văn Hậu sẽ được đưa vào từ từ, với vai trò dự bị hoặc thời gian thi đấu được kiểm soát để đảm bảo an toàn.