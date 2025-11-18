Cuộc sống hôn nhân của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu sau 2 năm

Sau đám cưới được dư luận đặc biệt quan tâm, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, khiến fan không khỏi ngưỡng mộ. Từ những khoảnh khắc đời thường giản dị đến những dịp quan trọng, đôi trẻ luôn thể hiện sự đồng điệu và gắn bó trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Văn Hậu và Hải My đã kết hôn 2 năm

Trước khi về chung một nhà, hành trình của Văn Hậu và Hải My từng khiến nhiều người tò mò. Cặp đôi được cho là gặp gỡ và hẹn hò trong khoảng thời gian Văn Hậu thi đấu tại Hà Nội, khi Hải My cũng đang bắt đầu khẳng định tên tuổi trong làng mẫu Việt. Dù ít khi chia sẻ công khai, những khoảnh khắc hiếm hoi của họ vẫn khiến công chúng “phát sốt”. Sau một thời gian gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà trong một lễ cưới giản dị nhưng đầy ấm áp, nhận được sự chúc phúc từ gia đình, bạn bè và fan hâm mộ.

Văn Hậu và Hải My xây dựng tổ ấm ấm áp bên con trai đầu lòng Đoàn Minh Đăng. Cậu bé được gọi ở nhà là “Lúa”, mang đến nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cho cả gia đình. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng nhau đi du lịch, nấu ăn tại gia hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Dù bận rộn với công việc, cả hai luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc nhau, từ những chi tiết nhỏ nhất như nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ bữa ăn hay đơn giản là những cử chỉ tình cảm ngọt ngào.

Cặp đôi hạnh phúc bên con trai đầu lòng

Văn Hậu có tổ ấm mới

Vợ chồng hậu vệ sinh năm 1999 còn gây trầm trồ khi khoe căn nhà 4 tầng khang trang có diện tích khoảng 90 m², gồm 3 phòng ngủ, thiết kế hiện đại. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vừa dọn về ngôi nhà mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Ngôi nhà rộng rãi, hiện đại, tạo không gian riêng tư và thoải mái cho cả hai. Đây cũng là nơi họ tận hưởng những khoảnh khắc giản dị, từ bữa tối lãng mạn đến những buổi trò chuyện đời thường. Sở hữu không gian sống mới giúp cặp đôi cân bằng giữa công việc bận rộn và đời sống gia đình, đồng thời khẳng định tổ ấm hạnh phúc, bình yên mà fan hâm mộ luôn ngưỡng mộ.

Gia đình Văn Hậu có có căn nhà mới khang trang

Sự nghiệp của Văn Hậu

Sau một thời gian dài điều trị chấn thương gót chân, Đoàn Văn Hậu vừa trở lại sân cỏ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Anh đã thi đấu ở các trận giao hữu cho Công An Hà Nội, thậm chí được đeo băng đội trưởng, thể hiện sự tự tin và quyết tâm hồi phục. HLV và đồng đội đều đánh giá cao tinh thần của Văn Hậu. Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích, mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn cho Hải My, đồng thời khẳng định bước trưởng thành và ổn định của cặp đôi cả về sự nghiệp lẫn tổ ấm gia đình.