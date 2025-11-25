Cầu thủ Everton lục đục nội bộ, tát đồng đội ngay giữa sân khiến tất cả sững sờ.

Tình huống bắt đầu khi Gueye chuyền hỏng ngay gần vòng cấm, khiến Everton rơi vào thế nguy hiểm. Keane tỏ ra bực bội, có hành động nhắc nhở khá gắt. Trong lúc tranh cãi, Keane vô tình đẩy Gueye, và chỉ vài giây sau, tiền vệ người Senegal đáp trả bằng cú vung tay trúng mặt đồng đội.

Gueye tát vào mặt Keane

Idrissa Gueye bị đuổi khỏi trận gặp Man Utd vì tát đồng đội

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp vì “hành vi bạo lực”. VAR vào cuộc và xác nhận quyết định này. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ở Ngoại hạng Anh mà cầu thủ bị đuổi vì đánh chính người cùng đội.

Cầu thủ Everton nhận thẻ đỏ

Chơi thiếu người ngay từ đầu, ai cũng nghĩ Everton sẽ sụp đổ trước Man Utd. Nhưng ngược lại, họ thi đấu đầy kỷ luật và kiên cường. Pha lập công duy nhất của trận đấu đến từ Kiernan Dewsbury-Hall, giúp Everton giành chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford.

Trong suốt phần còn lại của trận đấu, các cầu thủ Everton phòng ngự kín kẽ, hạn chế tối đa sai lầm để bảo vệ thành quả.

Ngay sau trận, Gueye lên tiếng xin lỗi Keane, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ. Anh thừa nhận đây là hành động bộc phát không đáng có, và chịu hoàn toàn trách nhiệm.



