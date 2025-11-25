Ngôi sao bóng đá V. của Real Madrid xoá ảnh tình cảm khi bạn gái lộ video massage thân mật cùng HLV thể hình

Chuyện tình ái của Vinícius Júnior - ngôi sao Real Madrid - đang trở thành đề tài nóng nhất trên mạng xã hội Brazil lẫn quốc tế những ngày qua. Tất cả bắt đầu khi cầu thủ này đăng ảnh tình cảm với bạn gái Virginia Fonseca, rồi xóa chỉ sau vài giờ, trùng đúng thời điểm video gây tranh cãi của Virginia lan truyền.

Drama: Bạn gái đăng video massage - Vinicius xoá ảnh ngay lập tức

Trong video mà Virginia tự đăng lên Instagram, cô đang được HLV thể hình cá nhân massage cơ sau buổi tập. Cả hai trao đổi thoải mái, thân thiết, hình ảnh khá gần gũi. Chỉ vài phút sau khi clip viral, cư dân mạng phát hiện Vinícius đã lẳng lặng gỡ ảnh couple khỏi story, dù trước đó anh vừa đăng khoảnh khắc tình tứ để "đánh dấu chủ quyền".

Phản ứng tức thì ấy khiến MXH lập tức bùng nổ. Fan đoán Vini ghen. Netizen Brazil bàn tán về giới hạn thân mật giữa HLV thể hình và học viên. Loạt trang giải trí quốc tế chạy tin "Vini xoá ảnh - tin đồn rạn nứt bùng phát.

Nhiều người cho rằng đây là "giọt nước tràn ly" vì mối quan hệ giữa Vini và Virginia vốn đã không yên ổn thời gian dài.

Và đây là lý do: Vinícius Júnior vốn đã dính loạt scandal tình ái từ trước

Dưới đây là toàn bộ timeline love drama của sao Real Madrid - lý do vì sao fan nói rằng "mối quan hệ này drama là đúng bài".

Hồi cuối năm ngoái, Vinícius từng gây sốc khi tự đăng story xin lỗi Virginia Fonseca, nói anh "thiếu cẩn trọng và khiến cô thất vọng". Thông điệp được cho là ẩn ý thừa nhận sai lầm trong chuyện tình cảm.

Trước đó, Báo Brazil lẫn Tây Ban Nha đưa tin Virginia "nổi giận" sau khi thấy ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Vinícius và một người mẫu. Dù không công khai chuyện chia tay, Virginia từng bỏ theo dõi Vini trong 24 giờ - fan khi ấy gọi đó là "quiet breakup".

Không ít người mẫu Brazil từng tiết lộ cầu thủ Real Madrid có nhắn tin riêng tư, thả thính khi chưa rõ anh đã có bạn gái hay chưa.

Về phía cô bạn gái Virginia, cô cũng nhiều lần đăng video tập luyện cùng HLV cá nhân với mức độ thân mật khiến fan tranh luận. Vụ massage lần này khiến drama bùng nổ mạnh hơn.

Từ nghi vấn lăng nhăng, lời xin lỗi công khai, đến video massage gây sóng gió… chuyện tình Vinícius - Virginia luôn trong tình trạng "chỉ cần một tia lửa là cháy".

Và vụ xoá ảnh mới đây chính là cú nổ tiếp theo trong chuỗi drama không hồi kết của họ.