Choáng ngợp trước nhan sắc của nữ streamer Mặt Quỷ xinh đẹp

Nữ streamer Mặt Quỷ “gây bão” với vòng 1 quá khổ

Gần đây, nữ streamer có nghệ danh E đang nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Không chỉ bởi phong cách bất cần, bí ẩn và có phần “ngầu lòi”, E còn gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài nổi bật cùng cách xây dựng hình ảnh vô cùng khác biệt so với phần còn lại. Mỗi lần xuất hiện trên sóng, cô nàng luôn đeo chiếc khẩu trang in hình Mặt Quỷ, trở thành điểm nhận diện lạ lùng khiến người xem dễ dàng nhận ra ngay lập tức dù không thấy trọn vẹn khuôn mặt.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận “dậy sóng” hơn cả lại nằm ở vòng một ngoại cỡ của E. Có thể nói, “tâm hồn” của cô nàng thuộc hàng hiếm có khó tìm trong làng streamer, thậm chí vượt trội so với rất nhiều gương mặt nổi tiếng khác. Dù không cần tạo dáng, lợi thế ngoại hình này vẫn luôn nằm ở vị trí trung tâm của mọi sự chú ý, khiến mỗi lần E lên sóng là mỗi lần mạng xã hội trở nên xôn xao.

Ngay cả những người vốn… không muốn để tâm cũng dường như không thể né được “dấu ấn” quá nổi bật ấy khỏi tầm mắt. Chính nhờ điểm nhấn ngoại hình mang tính nhận diện mạnh mẽ này, lượng người theo dõi của nữ streamer tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

Tranh cãi trước cách mà cô nàng này livestream

Không thể phủ nhận rằng E đã thu hút sự chú ý ban đầu nhờ lợi thế ngoại hình. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến cô nàng vướng phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Dường như, E đang tận dụng vẻ ngoài để thu hút người xem, tạo nội dung thiên về sự “kích thích thị giác” hơn là tập trung vào chất lượng buổi livestream.

Thậm chí, cách ăn mặc táo bạo của cô đôi khi vượt quá ranh giới cho phép của một buổi phát sóng công khai. Với một số người, đây là hình ảnh vượt quá đà, dù tất cả đều biết quyền ăn mặc ra sao là lựa chọn của cá nhân. Là một người có sức ảnh hưởng, những gì E làm đều có thể "viral" nhanh chóng, tác động trực tiếp tới người xem nên việc lựa chọn phù hợp với thị hiếu của cộng đồng là điều rất quan trọng.

Dẫu sao, không thể phủ nhận rằng nữ streamer Mặt Quỷ này đang là cái tên cực kỳ hút view. Có thể nói, chính những đặc điểm tưởng như gây phân cực ấy lại vô tình giúp cô nàng xây dựng chỗ đứng trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.