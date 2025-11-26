Cô bé 15 tuổi đã nâng tạ 150kg phá kỷ lục thế giới, thanh niên trai tráng còn phải choáng ngợp

Nếu bạn nghĩ thể hình và sức mạnh chỉ dành cho những người đàn ông "vai u thịt bắp", thì hãy sẵn sàng thay đổi suy nghĩ! Gặp gỡ Maryana Naumova – cô gái vàng đến từ Nga, người đã khiến cả thế giới cử tạ phải ngả mũ vì những thành tích không tưởng khi còn chưa tròn 18 tuổi.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang loay hoay với bài tập về nhà , cô bé Maryana Naumova đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng cử tạ thế giới. Sinh năm 1999, Maryana đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với tạ. Cô không chọn những môn thể thao nhẹ nhàng mà dấn thân vào cử tạ – một môn đòi hỏi sức bền và sức mạnh tuyệt đối.

Nữ VĐV cử tạ Maryana người Nga

Cô bé 10 tuổi đầu làm quen với phòng gym và những chiếc tạ sắt lạnh lẽo. Vào năm 2011, Maryana cũng đã được ghi nhận trong Kỷ lục Guinness khi trở thành cô gái đầu tiên dưới 15 tuổi có khả năng nâng được mức tạ 70kg. Nhờ vào chuỗi thành tích vượt trội này, cô đã được vinh danh bằng danh hiệu cao quý

Đến 15 tuổi, đây chính là cột mốc đáng kinh ngạc! Cô bé chính thức trở thành người phụ nữ dưới 18 tuổi đầu tiên trong lịch sử chinh phục thành công bài Đẩy tạ nằm (Bench Press) với mức tạ 150 kg (tương đương 330 lbs). Chiếc tạ này nặng hơn cả một chiếc xe máy phân khối lớn, nhưng Maryana đã đội nó lên ngực một cách ngoạn mục!

Giải đấu danh giá nhất mà Maryana từng tham dự chính là Arnold Classic, sự kiện thể thao sức mạnh lớn nhất toàn cầu do chính huyền thoại Arnold Schwarzenegger tổ chức. Vào năm 2015, khi chỉ mới 15 tuổi, Maryana đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng thuyết phục tại giải này. Cô đã mang về nhà danh hiệu và trở thành "International Master of Sport" (Vận động viên Thể thao Quốc tế) của Nga. Thành tích này không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn khẳng định sức mạnh không giới hạn của phụ nữ.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao (cô bị cấm thi đấu 2 năm vào năm 2016 vì vi phạm quy tắc chống doping, nhưng đã trở lại vào năm 2018), Maryana đã chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông và các hoạt động xã hội, trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn.



