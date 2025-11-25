Sân U22 Việt Nam thi đấu SEA Games 33 chìm trong mưa lũ

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan đang đối mặt thử thách lớn khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm thi đấu ở tỉnh Songkhla bị ngập sâu. Đây là khu vực trọng điểm đăng cai bóng đá nam cùng hàng loạt môn võ thuật tại đại hội năm 2025.

Theo các nguồn tin quốc tế và truyền thông Thái Lan, mưa lớn nhiều ngày đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, khiến hàng loạt cơ sở thể thao rơi vào tình trạng báo động.

Tâm điểm gây lo ngại là Tinsulanon Stadium, nơi dự kiến tổ chức toàn bộ các trận đấu môn bóng đá nam có U22 Việt Nam. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mặt sân bị nước bao phủ, hệ thống thoát nước hoạt động quá tải, nhiều khu vực quanh sân bị ngập từ sớm.

Ban quản lý sân đang huy động máy bơm công suất lớn để thoát nước, đồng thời đánh giá nguy cơ mặt cỏ bị hư hại nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Đây là sân vận động quan trọng hàng đầu của SEA Games 33, nên việc bị ngập gây áp lực lớn cho ban tổ chức.

Địa điểm tổ chức vòng bảng bóng đá nam bị ngập

Nhiều địa điểm thi đấu võ bị ảnh hưởng

Không chỉ sân bóng đá, hai cụm thi đấu dành cho các môn võ là Phru Khang Khao Sports Centre và Chira Nakhon Sports Complex cũng bị nước lũ tràn vào các khu phụ trợ. Thiết bị thi đấu không thể vận chuyển vào bên trong, một số phòng chức năng bị nước xâm nhập khiến công tác lắp đặt, kiểm tra an toàn bị đình trệ.

Khu vực tổ chức các môn võ bị ngập

Theo báo Thái Lan, cơ quan Thể thao quốc gia (SAT) đã tính đến việc di dời địa điểm thi đấu môn Muay Thái, Boxing và Pencak Silat sang khu vực cao hơn, cụ thể là trung tâm hội nghị thuộc Đại học Songkhla, phương án được chọn do có sẵn không gian rộng và khô ráo.

SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, và Thái Lan đang chạy đua với thời gian để đảm bảo các địa điểm thi đấu đủ điều kiện vận hành. Việc các sân quan trọng bị ngập ngay trước thềm đại hội khiến dư luận lo ngại về tiến độ cũng như chất lượng tổ chức.