Ronaldo cưới ở đâu?

Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez đang trở thành tâm điểm chú ý khi truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt đưa tin cặp đôi sẵn sàng tiến tới hôn nhân sau nhiều năm gắn bó. Điều đặc biệt là đám cưới rất có thể sẽ diễn ra ngay tại quê hương của CR7 là đảo Madeira, nơi ghi dấu những hành trình đầu tiên trong cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Ronaldo dự kiến tổ chức đám cưới ở quê nhà

Nguồn tin cho biết Ronaldo và Georgina dự định cử hành hôn lễ tại Nhà thờ Funchal, một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng và linh thiêng nhất đảo Madeira. Sau lễ cưới, hai người sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại một khách sạn sang trọng trên đảo, dự kiến mang tính riêng tư và chỉ mời những người thân thiết. Lựa chọn này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, bởi nhà thờ chỉ cách nơi anh chào đời chưa đầy 3 km và cũng không xa sân tập của CLB Nacional da Madeira – nơi anh từng thi đấu thời niên thiếu.

Đám cưới được cho là sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau. Thời điểm này sau World Cup 2026 và trước khi Ronaldo bắt đầu mùa giải mới cùng Al Nassr, tạo ra khoảng thời gian phù hợp để siêu sao người Bồ Đào Nha cùng gia đình tổ chức một sự kiện quan trọng. Trước đó, Ronaldo từng úp mở rằng anh muốn “kết hôn sau World Cup, với chiếc cúp vô địch”, và dù mục tiêu đó chưa thành hiện thực, kế hoạch cưới xin vẫn đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Bản thân Ronaldo cũng từng chia sẻ rằng nếu kết hôn, anh muốn buổi lễ diễn ra theo cách kín đáo, không rình rang. Điều này phù hợp với Georgina, người không thích những bữa tiệc quá đông đúc hay phô trương, dù cô đang là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang và mạng xã hội.

Hiện tại, Ronaldo và Georgina đang sống cùng gia đình đông con gồm hai cô con gái Martina và Bella Esmeralda. Bên cạnh đó, Ronaldo còn có Cristiano Jr và cặp song sinh Mateo – Eva. Trong nhiều năm, Georgina luôn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc các con, đồng thời hỗ trợ Ronaldo ổn định cuộc sống gia đình giữa lịch trình thi đấu bận rộn.

Ronaldo đã cầu hôn bạn gái

Gia đình Ronaldo

Dù cả hai chưa từng xác nhận thời điểm chính thức làm đám cưới, sự xuất hiện dày đặc của tin đồn cùng việc nhiều người thân trong gia đình Ronaldo lên tiếng ủng hộ khiến thông tin này trở nên đáng tin cậy hơn. Nếu đúng như dự đoán, đám cưới của Ronaldo và Georgina tại Madeira hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất làng thể thao – giải trí trong năm tới, khép lại hành trình tình yêu gần một thập kỷ của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất thế giới.