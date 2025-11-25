Nữ cầu thủ nhận thẻ đỏ và bão phẫn nộ vì vật ngã đối thủ bằng đòn kẹp cổ kiểu judo, cả SVĐ sốc nặng

Nữ cầu thủ quật ngã đối thủ bằng đòn judo gây sốc

Bóng đá nữ Tây Ban Nha vừa trải qua một trong những khoảnh khắc "khó hiểu nhất lịch sử". Trong trận Villarreal gặp Osasuna thuộc Primera División, cầu thủ Sheila Guijarro đã có hành động khiến cả khán đài lẫn cộng đồng mạng choáng váng: tung cú khóa cổ kiểu đòn judo lên đối thủ chỉ 5 giây sau tiếng còi khai cuộc.

Khi cả hai đội còn đang chạy về phía vòng tròn giữa sân, Guijarro bất ngờ lao từ phía sau, quàng tay siết cổ Ainara Roldán (Osasuna) rồi vật thẳng cô xuống mặt cỏ. Pha va chạm nguy hiểm khiến cầu thủ Osasuna ngã đập xuống đất, còn khán giả thì sững người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trọng tài không cần mất 1 giây suy nghĩ, lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Guijarro khỏi sân. Nữ cầu thủ 28 tuổi rời sân trong tiếng la ó của CĐV Osasuna, trong khi đồng đội lộ rõ vẻ tức giận lẫn bối rối trước hành động "không giống bóng đá" của cô.

Trên mạng xã hội, phản ứng còn dữ dội hơn cả trên sân: "Đây là bóng đá hay võ đài UFC vậy trời?", "Thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử bóng đá nữ mất thôi", "Hành động xấu xí, làm mất hình ảnh bóng đá nữ", "Cấm thi đấu nguyên năm còn là nhẹ!"...

Villarreal sau đó thua chung cuộc 1-2 và vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng. HLV của đội phải công khai xin lỗi ngay sau trận, khẳng định CLB sẽ kỷ luật nội bộ Guijarro vì pha xử lý nguy hiểm và phản thể thao này.

May mắn, phía Osasuna cho biết Ainara Roldán chỉ bị đau nhẹ, không dính chấn thương nặng. Tuy vậy, phần đông khán giả cho rằng pha "đấu vật giữa sân" này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá nữ - một môn thể thao đang nỗ lực từng ngày để được nhìn nhận và tôn trọng ngang hàng bóng đá nam.