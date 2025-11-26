Không nhận ra Louis Phạm

Louis Phạm - cựu VĐV TDDC vừa đón tuổi 22 với bộ ảnh đôi cánh thiên thần khoe trọn vóc dáng nuột nà.

Louis Phạm đã hoàn toàn "lột xác" sau khi giải nghệ. Bước chân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung và KOL, cô đã chứng minh nhan sắc và phong cách đã thực sự "thăng hạng" không phanh, khiến dân tình không ngừng trầm trồ!

Bộ ảnh đón tuổi mới của Louis Phạm

Phong cách thời trang Louis Phạm theo đuổi hiện nay là sexy táo bạo, nhưng luôn có sự tiết chế và tinh tế. Cô nàng ưu tiên những thiết kế cắt xẻ hiểm hóc, xuyên thấu, cúp ngực, hay ôm sát cơ thể, tất cả đều nhằm mục đích tôn triệt để đường cong nuột nà. Mỗi lần Louis Phạm đăng tải ảnh mới đều khiến dân tình bán tán rần rần.

Louis Phạm thường xuyên tham dự sự kiện thời trang

Louis Phạm cũng từng đối diện với những ý kiến trái chiều về nhan sắc hay sự khác biệt giữa ảnh đã trang điểm kỹ càng và mặt mộc đời thường. Nhưng vượt qua tất cả, Louis Phạm vẫn chọn cách mạnh mẽ, kiên định với hình ảnh hiện tại hướng đến người phụ nữ làm chủ cuộc sống và làm chủ vẻ đẹp của chính mình.