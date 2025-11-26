Vì sao Ronaldo được FIFA giảm án bạo lực?

Cristiano Ronaldo vừa khiến người hâm mộ thở phào khi chính thức thoát án treo giò dài hạn và vẫn có thể góp mặt ngay từ trận mở màn World Cup 2026.

Thảm bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland FIFA Days tháng 11 từng trở thành buổi tối khó quên đối với Ronaldo. Ở trận đấu ấy, CR7 vừa bị VAR "bắt quả tang" đánh nguội bằng cùi chỏ, vừa gây bão vì biểu cảm chế nhạo khán giả sau khi rời sân.

Thẻ đỏ trực tiếp khiến ai cũng tin rằng Ronaldo sẽ bị treo 2–3 trận, đồng nghĩa nguy cơ ngồi ngoài ngay từ đầu World Cup nhưng thực tế đã được giảm án. Theo đó, Ronaldo chỉ phải nghỉ đúng 1 trận, còn 2 trận treo giò đi kèm được "đình chỉ thi hành" trong vòng một năm. Nghĩa là Ronaldo chỉ mất quyền ra sân một trận giao hữu và chẳng ảnh hưởng gì đến vòng bảng World Cup. Nếu CR7 tái phạm hành vi bạo lực trong 12 tháng tới, hai trận án phụ sẽ lập tức được kích hoạt. Còn nếu không? Anh xem như "thoát" hoàn toàn.

Người hâm mộ sẽ được thấy Ronaldo đá trận mở màn tại World Cup

Lý do Ronaldo được giảm án

Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận vì FIFA đánh giá pha đánh nguội của anh "không quá nghiêm trọng" theo khung kỷ luật, nên chỉ áp dụng mức phạt thấp nhất. Liên đoàn Bồ Đào Nha cũng gửi đơn giải trình, cho rằng Ronaldo không cố ý triệt hạ đối thủ và cung cấp thêm góc quay hỗ trợ, giúp giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng, FIFA chọn phương án "1 trận thực thi + 2 trận treo trong 12 tháng", nghĩa là chỉ phạt ở mức tối thiểu nhưng vẫn giữ lại án phạt dự phòng nếu siêu sao tái phạm. Nhiều chuyên gia cho rằng FIFA cũng phần nào cân nhắc tầm ảnh hưởng lớn của Ronaldo tới World Cup 2026, nên muốn tránh việc anh vắng mặt quá nhiều. Nhờ vậy, CR7 sẽ vẫn đủ điều kiện đá trận mở màn vòng bảng World Cup 2026.