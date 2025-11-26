Chưa chia tay người cũ đã nhắn tin tán tỉnh nhau, cặp VĐV xinh đẹp bị chỉ trích “cắm sừng còn khoe khoang"

Làng bóng đá nữ và thể thao Hà Lan đang nóng hơn bao giờ hết vì drama sau khi Jill Roord - ngôi sao từng khoác áo Arsenal và Man City - công khai chuyện tình với VĐV khúc côn cầu Olympic Pien Sanders qua một bộ ảnh siêu thân mật trên tạp chí Linda Meiden.

Tưởng đâu chuyện tình đẹp giữa hai nữ VĐV sẽ được ủng hộ, ai ngờ… phản ứng nhận lại lại vô cùng trái ngược. Cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì cách mối quan hệ của họ bắt đầu: cả hai đều chưa chia tay người cũ khi "tia" nhau.

Jill Roord (trái) và Pien Sanders (phải) tung bộ ảnh công khai tình yêu

Drama bắt đầu từ đâu?

Theo chia sẻ trong buổi phỏng vấn, Roord khi đó đang trong mối quan hệ 2 năm với tuyển thủ Tây Ban Nha Jana Fernandez. Trong khi Sanders còn trong mối quan hệ… 10 năm với bạn trai Thijs van Dam - cũng là một VĐV khúc côn cầu.

Mọi thứ bắt đầu khi bạn của Roord vô tình cho Sanders xem ảnh Roord. Chỉ vài tin nhắn Instagram, Sanders thừa nhận cô "cảm thấy có gì đó" và… chia tay bạn trai chỉ vài ngày sau.

Biết tin Sanders độc thân, Roord - vốn đang yêu xa và gặp nhiều khó khăn với Jana Fernandez - cũng quyết định kết thúc mối quan hệ ngay sau đó.

Sanders đã có mối quan hệ kéo dài 10 năm với bạn trai khi đó là Thijs van Dam - cũng là một cầu thủ khúc côn cầu

Roord đã có mối quan hệ kéo dài hai năm với cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha Jana Fernandez (trái)

Loạt ảnh táo bạo làm bùng nổ tranh cãi

Bộ ảnh trên Linda Meiden càng khiến công chúng dậy sóng: Sanders ngồi trên đùi Roord, hai người áp sát đầu đầy thân mật. Một bức khác, Sanders quỳ xuống ôm chân bạn gái, trong khi Roord chỉ mặc đồ lót in dòng chữ "I love my girlfriend". Cặp đôi còn khóa môi trong một shot hình khác.

Ngay lập tức, loạt ảnh bị đánh giá là "phản cảm vì hoàn cảnh bắt đầu của mối quan hệ".

Họ nói gì về chuyện đến với nhau khi chưa dứt với người cũ?

Pien Sanders thừa nhận cảm giác "tội lỗi" khi rung động với người khác trong lúc còn trong mối quan hệ 10 năm: "Tôi trung thành một cách đáng kinh ngạc. Tôi không muốn thừa nhận những gì mình đang cảm thấy. Tôi mất ngủ vì điều đó".

Nhưng khi gặp mặt và có nụ hôn đầu, mọi thứ trở nên rõ ràng với cô. Về phần mình, Jill Roord cũng hiểu vì sao công chúng chỉ trích: "Chúng tôi đều đưa ra quyết định sẽ gây sốc cho người khác. Nhưng cuối cùng, bạn phải sống với bản thân đến tám mươi tuổi. Quan trọng nhất là hạnh phúc".

Hiện tại cả hai đều thi đấu ở Hà Lan: Roord chơi cho Twente, Sanders cho Den Bosch.

Roord đang đá cho CLB Twente, trong khi Sanders chơi khúc côn cầu cho Den Bosch - cả hai đều ở Hà Lan

Cộng đồng mạng phản ứng gây gắt

Ngay sau khi bài phỏng vấn và bộ ảnh xuất hiện, loạt bình luận bức xúc phủ kín mạng xã hội: "Tệ hại. Bỏ người yêu để đến với nhau rồi còn chụp ảnh khoe?", "Tại sao họ nghĩ việc công khai chuyện này là ý hay?", "Jill Roord thật vô liêm sỉ khi thừa nhận điều đó"...

Dù vậy, bất chấp tranh cãi, cặp đôi có vẻ vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau - ít nhất là qua những bức ảnh "tình bể bình" mà họ tự tin chia sẻ.