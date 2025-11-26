Elon Musk hé lộ ý tưởng LMHT kết hợp AI, cộng đồng nhắc T1

Elon Musk bất ngờ nhắc LMHT khiến cộng đồng bùng nổ

Có lẽ ai cũng đã biết, bên cạnh những ý tưởng công nghệ phi thường hay sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới, Elon Musk còn được biết đến như một game thủ chính hiệu. Vị tỷ phú 54 tuổi thậm chí còn thừa nhận bản thân vô cùng "nghiện game" và đã trải nghiệm rất nhiều tựa game lớn nhỏ toàn thế giới. Tuy nhiên, mới đây, ông còn khiến cộng đồng game thủ nói chung và LMHT nói riêng bùng nổ khi đặt một giả thuyết về việc kết hợp LMHT với trí tuệ nhân tạo AI.

Elon Musk bất ngờ bày tỏ sự hứng thú với LMHT.

Theo đó, trên trang X chính thức, vị tỷ phú giàu nhất thế giới có dòng trạng thái: "Hãy cùng xem liệu Grok 5 có thể đánh bại đội LMHT bằng người thật giỏi nhất hay không. Tất nhiên, sẽ có những ràng buộc: AI sẽ chỉ có thể nhìn vào màn hình bằng camera, không thể nhìn thấy nhiều hơn những gì một người có thị lực 20/20 có thể nhìn thấy. Độ trễ phản ứng và tốc độ nhấp chuột không nhanh hơn con người.

Ngoài ra, vị tỷ phú cũng rất tự tin khi khẳng định, Grok 5 được thiết kế để có thể chơi bất kỳ trò nào khi chỉ cần đọc qua hướng dẫn và thử nghiệm. Như vậy, Elon Musk tỏ ra rất hứng thú cho viễn cảnh một trận đấu LMHT giữa người và AI.

Ông gợi ý trận đấu giữa AI và đội LMHT mạnh nhất của con người.

Từ dòng trạng thái của Elon Musk, cộng đồng LMHT nhắc tên T1

Nhiều ý kiến cho rằng, với chức vô địch CKTG 2026, sẽ rất thú vị nếu T1 có thể chiến đấu cùng đội LMHT AI của tỷ phú Elon Musk. Hơn nữa, lối chơi của T1 đang theo hướng "vô chiêu thắng hữu chiêu", sẽ rất khó để các AI có thể tính toán và "bắt bài". Do đó, khả năng phần thắng nghiêng về nhà đương kim vô địch nếu có trận đấu sẽ là rất cao.

T1 được nhắc tên khi đnag là đương kim vô địch CKTG.

Tất nhiên, bên cạnh T1 cũng còn đó những cái tên mạnh như Gen.G hay HLE. Hơn nữa, cộng đồng cũng nhận định, LMHT khác với các tựa game mà trí tuệ nhân tạo AI đã đánh bại con người (cờ vua, cờ tướng...) khi biến số có thể xảy ra chớp nhoáng chỉ trong vòng vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Chính vì vậy, kể cả có là siêu AI, thì khả năng đánh bại game thủ chuyên nghiệp là con người cũng gần như là bất khả thi.