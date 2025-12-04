Toàn đội T1 sẽ qua Việt Nam, khán giả tiếc nuối 1 cái tên

Thông tin mới về việc T1 qua Việt Nam

Như đã biết, vào cuối tháng 11, VPBank đã thông báo sẽ mời Faker sang Việt Nam. Đây thực sự là một tin chấn động cộng đồng Esports nói chung và LMHT nói riêng tại đất nước hình chữ S. Không cần phải nói, T1 là đội tuyển đông fan bậc nhất và chỉ riêng cái tên Faker cũng đủ khiến tất cả phải xôn xao. Nhưng mới đây, theo VPBank thông báo, không chỉ Faker mà toàn đội T1 sẽ góp mặt. Thời gian có lẽ sẽ ngay trước khi diễn ra KeSPA Cup 2026, tức là rơi vào tầm khoảng cuối tháng 12.

Cả đội T1 đều sẽ sang Việt Nam.

Cộng đồng vừa phấn khích nhưng cũng tiếc về một cựu sao T1

Tất nhiên, với việc có thể toàn đội T1 đều góp mặt ở fanmeeting lần này sẽ là cơ hội hiếm có cho khán giả Việt Nam được tận mắt chứng kiến, giao lưu với Faker và các đồng đội "bằng xương bằng thịt". Từ sau mùa giải 2019, không có bất kỳ giải đấu lớn nào của LMHT được tổ chức tại Việt Nam nữa. Dù VCS luôn là khu vực có lượng khán giả theo dõi các giải đấu đông hàng đầu nhưng người hâm mộ tại đây vẫn chỉ có thể xem các tuyển thủ yêu thích của mình qua màn hình.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tiếc nuối khi thời điểm T1 sang Việt Nam, lại ngay đúng mùa giải mà Gumayusi đã rời khỏi đội hình này. Có lẽ ai thường xuyên theo dõi T1 cũng đều biết, trong đội hình ZOFGK hay sau đó là DOFGK, Gumayusi là tuyển thủ "chiều" fan Việt Nam bậc nhất. Anh thường xuyên giao lưu bằng tiếng Việt bập bẹ với khán giả và cũng có không ít lần Gumayusi mặc những chiếc áo do chính fan Việt gửi tặng.

- Fan Guma chắc tức lắm

- Không sao, HLE năm nào cũng qua Việt Nam mà

- Trước mắt là đi gặp Faker, xong chờ HLE

Nhưng Gumayusi không thể cùng T1 sang thăm fan Việt.

Tuy nhiên, có thể các fan của cá nhân Gumayusi cũng không cần phải quá buồn lòng. Từ khi set up đội hình toàn sao đến hiện tại, HLE đã thường xuyên thực hiện các fanmeeting tại Việt Nam. Chính vì vậy, khả năng rất cao năm nay họ sẽ tiếp tục các hoạt động của mình và khi đó, người hâm mộ sẽ có cơ hội tiếp cận Gumayusi thực sự, chỉ là lúc này đã trong màu áo khác.