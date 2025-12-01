"Vua trò chơi" - SofM trở lại thi đấu

Tối ngày 1/12/2025, trang thông tin chính thức của MGN Vikings Esports (MVKE) và cá nhân SofM đã đồng loạt phát đi thông báo xác nhận SofM (tên thật là Lê Quang Duy) sẽ trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong vai trò tuyển thủ chính thức. Đây là thông tin gây chấn động không chỉ với người hâm mộ trong nước mà còn cả cộng đồng quốc tế, bởi đã hơn 1.000 ngày trôi qua kể từ khi SofM rời xa vị trí thi đấu thường xuyên.

SofM sẽ quay trở lại thi đấu trong màu áo MVKE

Thực tế, trong giai đoạn giải VCS (Vietnam Championship Series) chao đảo vì bê bối bán độ khiến hàng loạt tuyển thủ bị cấm thi đấu, SofM đã từng "xỏ giày" vào sân để cứu nguy cho đội nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế khi anh chơi ở vị trí Hỗ trợ để lấp chỗ trống. Còn lần trở lại này mang một tâm thế hoàn toàn khác: một sự cam kết nghiêm túc và dài hạn cho màu áo của tổ chức do chính anh đồng sáng lập.

Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tuyển thủ sinh năm 1998. Kể từ khi chia tay Weibo Gaming tại LPL (Trung Quốc) vào năm 2022 với thành tích Á quân Chung kết Thế giới 2020, SofM đã lùi về sau hậu trường, đảm nhận nhiều vai trò từ đồng sở hữu đội tuyển đến Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia tại ASIAD 2023.

Chia sẻ về lý do tái xuất, SofM bộc bạch rằng anh nhận ra Liên Minh Huyền Thoại là một phần máu thịt không thể tách rời. Dù đã có lúc nghi ngờ bản thân và lý do quay lại, nhưng sự động viên của người hâm mộ và khát khao được đứng cạnh, dẫn dắt các đàn em trong đội đã thôi thúc anh "sống hết mình với đam mê thêm một lần nữa". Anh nhấn mạnh đầy cảm xúc: "Cuộc đời có mấy lần 10 năm", ám chỉ sự trân trọng đối với khoảng thời gian còn có thể thi đấu đỉnh cao.

SofM một lần nữa "cắm chuột" thi đấu

Sự bổ sung SofM vào đội hình thi đấu của MVKE lúc này được ví như "hổ mọc thêm cánh", đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển này là một trong 3 đại diện của Việt Nam tham dự LCP - giải vô địch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sau một mùa giải 2025 không mấy thành công khi để tuột mất cả tấm vé đến MSI và Chung kết Thế giới (Worlds), MVKE đang khao khát một sự lột xác.

Theo một số nguồn tin, khả năng cao SofM sẽ chơi ở vị trí Hỗ trợ chứ không phải Đi rừng sở trường. Tuy nhiên với tư duy chiến thuật dị biệt và kỹ năng cá nhân thượng thừa đã được kiểm chứng qua nhiều năm tháng, SofM chắc chắn là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm vị thế của Esports Việt Nam trên bản đồ khu vực mới.