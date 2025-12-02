Điểm danh các đội tuyển và tuyển thủ tranh tài ở vòng Chung kết Quốc gia NSOC 2025

Sau những trận đấu vòng loại kịch tính, mãn nhãn với hơn 5.000 tuyển thủ đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc tham gia tranh tài, giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2025 cũng chuẩn bị đi đến chặng đua cuối cùng - quyết liệt nhất và cũng vinh quang nhất: Vòng Chung kết Quốc gia. Với tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, quy mô hơn 10 tỷ đồng, NSOC 2025 không chỉ là sân chơi eSports lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam mà còn là nơi rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và cơ hội chinh phục sự nghiệp chuyên nghiệp.

Diễn ra vào ngày 06/12/2025 tại OEG Stadium (TTTM Chợ Mơ 459 Bạch Mai, Hà Nội) - nơi được mệnh danh là tổ hợp eSports hiện đại bâc nhất Việt Nam, vòng Chung kết Quốc gia NSOC 2025 hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc chiến khốc liệt giữa các "chiến binh” sinh viên tài năng nhất ở hai bộ môn Valorant và Đấu Trường Chân Lý (TFT).

Chung kết Quốc gia NSOC 2025 sẽ diễn ra vào ngày 06/12 tới đây tại OEG Stadium.

Tại bộ môn Valorant, 2 đội tuyển xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 200 đối thủ, đại diện cho miền Bắc và miền Nam sẽ tranh tài tại Chung kết Quốc gia NSOC 2025 để tìm ra nhà Vô địch. Đây là những "quái vật" đã thống trị vòng Playoffs: Ghost Hand (Quán quân miền Bắc) và Galaxy Punch (Quán quân miền Nam).

Với lối chơi chắc chắn, phối hợp ăn ý, Ghost Hand là ứng cử viên “nặng ký” cho vị trí ngôi vương.

Quán quân miền Nam tự hào gọi tên Galaxy Punch với lối chơi rực lửa và đầy sức mạnh. Xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực với thành tích bất bại, các chàng trai Galaxy Punch đã sẵn sàng chiến đấu hết sức mình tại Chung kết Quốc gia NSOC 2025.

Ở bộ môn Đấu Trường Chân Lý (TFT), hơn 4.000 tuyển thủ tham gia tranh tài bước vào vòng loại đầy gam go, và chỉ top 8 xuất sắc nhất với 4 đại diện đến từ miền Bắc và 4 đại diện đến từ miền Nam mới giành được cơ hội tiến bước vào vòng Chung kết Quốc gia tại OEG Stadium vào ngày 06/12 tới đây.

Những bộ não chiến thuật hàng đầu của Miền Bắc đã sẵn sàng chờ đợi cho màn đối đầu “cân não” nhất năm 2025.

Trải qua hàng loạt ván đấu gam go, 4 gương mặt đại diện cho miền Nam ở bộ môn Đấu Trường Chân Lý đã chính thức lộ diện.

Không chỉ tìm ra nhà vô địch, Chung kết Quốc gia NSOC 2025 tại OEG Stadium hứa hẹn còn bùng nổ cảm xúc hơn bao giờ hết với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như: Rapper Wxrdie, 24k.Right, DJ Teddy Doox, cùng các KOLs đình đám trong giới eSports như caster Mạnh An, Mạnh Mèo, Lynx, Hữu Nghĩa, MC Linh Nắng và Nga Lyna.

Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình biểu diễn cosplay đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm nhận quà tại các gian hàng của nhà tài trợ và đơn vị đồng hành, cùng rất nhiều minigame với quà tặng hấp dẫn khác.