Garena xin lỗi game thủ Liên Quân, đền bù bằng skin miễn phí toàn server

Trưa ngày 3/12, trang fanpage chính thức của Garena Liên Quân Mobile đã đăng tải bài đăng xin lỗi cộng đồng game thủ của tựa game này. Theo đó, NPH này cho biết đã nhận được thông tin gây tranh cãi về sự kiện "Gieo lúa Gặt quà" và skin Yue Nàng tiên gạo trong cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam.

Tâm thư xin lỗi cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile của Garena

Sau khi kiểm tra, NPH này đã thừa nhận sai lầm nghiêm trọng trong việc lựa chọn tướng, thiết kế trang phục chưa phù hợp, cũng như xây dựng cốt truyện không chính xác. Điều này đã gây nên những bức xúc trong cộng đồng người chơi.

Đồng thời, Liên Quân Mobile đã đưa ra quyết định ngay lập tức khắc phục hậu quả là đóng vĩnh viễn sự kiện Gieo lúa gặt quà và xóa sổ hoàn toàn trang phục Yue Nàng tiên gạo khỏi dữ liệu trò chơi.

Động thái này cho thấy Garena đã thực sự lắng nghe và đặt trải nghiệm cũng như sự tôn trọng văn hóa của game thủ lên hàng đầu, thay vì cố chấp giữ lại một sản phẩm lỗi.

Skin Yue Nàng Tiên Gạo và sự kiện Gieo lúa gặt quà đã bị xóa sổ khỏi trờ chơi

Đi kèm lời xin lỗi là hành động thiết thực. Để đền bù cho những trải nghiệm không vui vừa qua, Garena công bố phương án bồi hoàn khiến anh em game thủ "mát lòng mát dạ".

Đối với các game thủ đã tham gia sự kiện, NPH này sẽ gửi phần quà đền bù riêng dựa trên tiến độ thực tế.

Đặc biệt, toàn bộ server Máy Chủ Mặt Trời của Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ nhận được skin miễn phí Teeri Minh Tinh Ảo Thuật.

Skin Teeri Minh Tinh Ảo Thuật miễn phí toàn server là món quà bồi hoàn cho cộng đồng

Bên dưới bài đăng, nhiều game thủ Liên Quân đã bày tỏ sự thông cảm với NPH Garena bởi sai sót là điều khó tránh khỏi, nhưng quan trọng là cách nhìn nhận và sửa sai. Bên cạnh đó, nhiều người chơi cũng đã chuyển sang chế độ hóng chờ sự kiện mới.