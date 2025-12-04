Tại vòng Tứ kết nội dung Đơn Nam Chuyên nghiệp của giải PPA Tour Asia Hàng Châu Open 2025 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, tay vợt Jack Wong đến từ Hong Kong, Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số 2 của giải là Connor Garnett (Mỹ) để giành vị trí top 3.

Trong một trận đấu diễn ra trên sân Court GS, Jack Wong đã thể hiện phong độ ổn định, chơi áp đảo hoàn toàn đối thủ người Mỹ. Kết quả chung cuộc, anh giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 2-0, với điểm số lần lượt là 11-4 trong set 1 và 11-3 trong set 2.

Pha bóng cuối cùng giúp Jack giành top 3 PPA Tour Hàng Châu

Chiến thắng này khẳng định vị thế của Hong Kit Wong là một trong những tay vợt hàng đầu của khu vực châu Á. Anh đã từng là nhà vô địch đơn nam tại chặng Hong Kong Open 2025 trước đó, sau khi vượt qua tay vợt số 1 Việt Nam - Trịnh Linh Giang trong trận chung kết.

Nhưng thời gian gần đây, Jack Wong không có tâm lý thi đấu và thể lực tốt. Tại giải đấu ở Đà Nẵng, Jack đã thất bại trước tay vợt trẻ của Việt Nam là Trương Vinh Hiển với tỷ số 0-2 (4/11, 3/11). Tại giải ở Nhật Bản, Jack Wong cũng dừng bước ở vòng tứ kết nội dung đơn nam khi thua Phúc Huỳnh.

Jack trở lại với phong độ ổn định hơn

Cũng vì vậy, việc vượt qua một đối thủ mạnh và được đánh giá cao như Connor Garnett (Mỹ) giúp Jack Wong trở lại mạnh mẽ hơn.