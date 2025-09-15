Nghỉ ngơi thôi, Jack!

Trong giới pickleball châu Á thời điểm này, khó có cái tên nào thi đấu bền bỉ và miệt mài hơn Jack Wong Hong-kit. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, ngôi sao người Hồng Kông (Trung Quốc) đã liên tục xuất hiện ở các giải lớn thuộc hệ thống PPA Tour Asia, từ sân nhà Hong Kong Open đến MB Vietnam Open 2025.

Ở giải Hong Kong Open 2025 diễn ra hồi cuối tháng 8, Jack Wong đã có màn trình diễn rực rỡ khi đăng quang ngôi vô địch đơn nam và giành thêm huy chương bạc đôi nam. Đây là thành tích khiến giới pickleball Hồng Kông tự hào, đồng thời giúp anh vươn lên giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì chỉ hơn một tuần sau, Wong lại tiếp tục "xách vợt" dự MB Vietnam Open 2025.

Tại giải đấu ở Việt Nam, Jack tiếp tục thử thách bản thân khi đăng ký nhiều nội dung, đơn nam, đôi nam cùng Jack Kim và cả đôi nam nữ. Đây đều là những nội dung đòi hỏi thể lực khủng khiếp, gần như không cho phép cơ thể có thời gian hồi phục. Kết quả, ở nội dung đơn nam, Wong dừng bước ở tứ kết, trong khi đôi nam bị loại ở bán kết sau trận đấu đầy căng thẳng trước cặp Jonathan – Koller, hai tay vợt top đầu đến từ Mỹ.

Jack Wong liên tục cày ải thi đấu khiến fan lo lắng

Thực tế, thất bại này không phải vì Jack sa sút phong độ, mà bởi cơ thể anh khó lòng chống chịu nổi lịch thi đấu dày đặc. Dù có nền tảng từ nhiều năm chơi tennis, nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn, việc "cày" liên tục ba nội dung mỗi giải là thử thách ngoài sức tưởng tượng. Thêm vào đó, Wong vừa đổi sang một cây vợt mới, chưa kịp làm quen, chỉ cần lệch nửa nhịp cũng khiến đối thủ tận dụng để khai thác triệt để.

Tần suất thi đấu liên tiếp khiến nhiều fan lo lắng. Chỉ vài ngày sau khi rời Việt Nam, Jack Wong lại chuẩn bị di chuyển sang Australia để dự chặng tiếp theo của PPA Tour. Chưa kể, phía trước vẫn còn hàng loạt giải quốc tế, nơi mức độ cạnh tranh và áp lực thậm chí còn khốc liệt hơn.

Điều đáng quý là dù lịch trình dày đặc, Wong vẫn giữ hình ảnh thân thiện, điềm tĩnh và tôn trọng khán giả. Anh luôn hết mình hỗ trợ đồng đội, tạo cảm giác gần gũi với người hâm mộ. Chính tinh thần chuyên nghiệp và tình yêu thể thao ấy giúp Jack Wong trở thành niềm cảm hứng cho cộng đồng pickleball, đặc biệt là tại Việt Nam, nơi môn thể thao này đang dần lan tỏa.