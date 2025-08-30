Jack thất bại trước Thiên Phúc

Sáng nay 30/8, Jack Wong đã phải đón nhận thất bại đầu tiên sau một chuỗi thắng dài ở nội dung đơn nam PPA Tour Asia. Người chặn đứng mạch trận ấy không ai khác chính là tay vợt Việt Nam Phúc Huỳnh (Huỳnh Thiên Phúc).

Ở set đấu đầu tiên, Phúc Huỳnh nhập cuộc không tốt và nhanh chóng để đối thủ dẫn tới 10-4. Nhưng sự bản lĩnh của tay vợt Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc, anh ghi liền 8 điểm để ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 12-8.

Set 2 thế trận cân bằng ngay từ đầu, 2 tay vợt giành giật nhau từng điểm. Tuy nhiên, Jack đã có màn bứt tốc ấn tượng để vươn lên giành chiến thắng set 2 với tỷ số 11-7.

Trận đấu phải bước vào set quyết định. Phúc Huỳnh cho thấy sự lì lợm và khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Anh giành chiến thắng 11-8, khép lại trận đấu đầy cảm xúc.

Với thắng lợi này, Phúc Huỳnh sẽ bước vào trận chung kết gặp ngôi sao người Mỹ Connor Garnett vào ngày mai. Dù thử thách phía trước là vô cùng khó khăn nhưng khán giả Việt Nam vẫn rất hy vọng Phúc Huỳnh sẽ tạo được kỳ tích.