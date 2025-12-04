Kinh hoàng: VĐV cử tạ tử vong trong phòng gym do thanh tạ trượt khỏi tay, đập thẳng vào ngực

Tai nạn phòng gym khiến VĐV cử tạ mất mạng

Cộng đồng thể thao Brazil đang bàng hoàng trước sự ra đi của Ronald Montenegro (55 tuổi) - một vận động viên cử tạ nghiệp dư kiêm chủ tịch bảo tàng rối khổng lồ nổi tiếng tại Olinda. Anh đã tử vong trong một tai nạn kinh hoàng khi đang tập bench press tại phòng gym quen thuộc.

Theo Daily Mail, đoạn CCTV từ phòng gym RW Academia ghi lại khoảnh khắc khiến ai xem cũng "nổi da gà": thanh tạ nặng bất ngờ trượt khỏi tay Ronald và rơi thẳng xuống ngực anh với lực cực mạnh. Dù cố gắng tự thoát ra, đứng dậy trong đau đớn, Ronald chỉ trụ được vài giây trước khi gục xuống sàn.

Nhân viên phòng gym lập tức hỗ trợ và gọi cấp cứu, nhưng Ronald không qua khỏi sau khi được đưa đến trung tâm y tế gần đó. Anh để lại hai con và được bạn bè mô tả là "một người cha tận tụy, một người đầy sáng tạo".

Ronald Montenegro không chỉ là người yêu thể thao mà còn là linh hồn của Palacio dos Bonecos Gigantes - bảo tàng lưu giữ những con rối khổng lồ cao 4-5 mét, nặng đến hơn 40 kg, biểu tượng của lễ hội carnival Olinda. Tất cả hoạt động của bảo tàng được tạm ngưng đến ngày 5/12 để tưởng nhớ Ronald.

Phòng gym RW Academia - nơi xảy ra vụ việc - đăng thông báo: "Chúng tôi đã hỗ trợ ngay lập tức nhưng vẫn nhận tin dữ với nỗi đau khôn nguôi".

Cảnh sát đã mở điều tra và kết luận đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Một người thân của Ronald cho biết anh là người tập gym đều đặn để giữ sức khỏe, và mong muốn sự việc này sẽ khiến các phòng gym chú trọng hơn về an toàn khi tập bench press - bài tập yêu cầu luôn có người hỗ trợ (spotter).

Đây không phải là tai nạn hiếm gặp. Tháng 9/2024, một VĐV cử tạ tại Đài Loan suýt tử vong khi bị nghẹt thở bởi thanh tạ 230 pound (hơn 104kg). Năm 2023, một thanh niên 27 tuổi ở Trung Quốc chết do bị kẹp cổ giữa thanh tạ hơn 100 kg và ghế tập. Hiện vẫn chưa rõ Ronald đang cố gắng nâng bao nhiêu khi tai nạn xảy ra, nhưng sự việc tiếp tục là lời cảnh báo đau lòng về những rủi ro trong luyện tập sức mạnh.