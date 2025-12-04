"Cậu ấm cô chiêu" nhà bầu Hiển - cháu Đỗ Mỹ Linh học trường quốc tế 700 triệu/năm, nói tiếng Anh như Tây gây sốt MXH

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh kiểm tra trình độ tiếng Anh của hai con

Mới đây, cư dân mạng rần rần bàn luận dưới đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai bé sinh đôi nhà doanh nhân Đỗ Quang Vinh - cũng là cháu của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - tự tin trò chuyện với bố bằng tiếng Anh trôi chảy như gió. Điều khiến netizen càng xôn xao hơn là mức học phí của ngôi trường quốc tế nơi hai bé theo học: hơn 700 triệu đồng/năm cho mỗi bé.

"Gấu - Thỏ" nói tiếng Anh thành thạo, xem mà tưởng con lai

Trong clip được thiếu gia Đỗ Quang Vinh đăng tải, hai nhóc tỳ dí dỏm hỏi đáp tự nhiên cùng bố, tranh nhau chia sẻ về những cảm nhận của mình bằng tiếng Anh. Cậu cả nhà bầu Hiển ngồi trên xế hộp đưa con đi học, vẫn tranh thủ kiểm tra trình độ của 2 nhóc tỳ, Gấu và Thỏ đều ứng đáp mượt mà, nói tiếng Anh như trẻ lớn lên ở trời Tây. Cách phát âm, sự tự tin và phản xạ nhanh khiến netizen trầm trồ và bình luận khen không ngớt.

Không khó hiểu khi hai bé có khả năng ngoại ngữ ấn tượng đến vậy, bởi từ nhỏ đã được học trong môi trường quốc tế chuẩn chỉnh, giáo viên bản ngữ, chương trình song ngữ và hoạt động ngoại khóa dày đặc.

Mức học phí khiến dân tình "toát mồ hôi hột"

Theo tìm hiểu, ở trường quốc tế mà hai "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển theo học, chi phí mỗi năm rơi vào hơn 700 triệu đồng/bé: bao gồm học phí, phí nhập học, chương trình ngoại khóa, dịch vụ kèm theo… Riêng khoản đi học của cặp song sinh đã ngốn tới gần 1,5 tỷ đồng/năm.

Nhưng rõ ràng, sự đầu tư mạnh tay này đang phát huy hiệu quả: hai bé tiếp thu tự nhiên, phản xạ nhanh, tự tin giao tiếp - điều mà nhiều phụ huynh mơ ước.

Dân mạng để lại vô số bình luận kiểu: "Nhìn hai bé nói mà mê, đúng chuẩn con nhà giàu học trường xịn!", "Bố đầu tư khủng thật, mà hiệu quả thì khỏi bàn", "Tui tới tuổi này còn líu lưỡi, tụi nhỏ nói như gió"...

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh thường xuyên nói tiếng Anh cùng con, nhóc tỳ cũng ứng đối trôi chảy

Học tiếng Anh từ bé: không nhất thiết phải trường tiền tỷ

Xu hướng dạy ngoại ngữ sớm đang rất phổ biến, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam bàn thảo đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục. Tuy vậy, để con giỏi tiếng Anh, không nhất thiết phải trả cả "núi tiền" cho trường quốc tế.

Cha mẹ có thể tạo môi trường ngoại ngữ ngay tại nhà bằng những cách cực chill như: Cho con nghe nhạc thiếu nhi tiếng Anh, xem hoạt hình bản gốc; đọc sách tranh song ngữ cùng con mỗi tối; tạo thói quen "nói chút chút" tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày; cho con chơi với bạn bè hoặc gia sư nói tiếng Anh tốt.

Quan trọng nhất vẫn là đều đặn - vui vẻ - tự nhiên. Không áp lực, không ép buộc.