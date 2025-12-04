Đẳng cấp Pickleball Việt Nam: Vinh Hiển - Minh Quân đánh bại cặp đôi top 3 thế giới tại PPA Tour Asia

Cặp đôi Vinh Hiển – Minh Quân đã tạo cú sốc lớn tại giải Pickleball PPA Asia Tour Hangzhou Open 2025 khi đánh bại bộ đôi hạt giống số 2 Hovenier - Garnett ở tứ kết nội dung đôi nam. Trong đó Connor Garnett là VĐV đang đứng top 3 thế giới.

Bước vào trận đấu, Hovenier - Garnett được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và vị trí xếp hạng trên PPA Tour. Tuy nhiên, Vinh Hiển và Minh Quân cho thấy sự chủ động trong lối chơi, phát huy khả năng phối hợp linh hoạt và tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm. Đại diện Việt Nam kiểm soát nhịp độ trận đấu, liên tục gây áp lực bằng những pha tấn công dứt khoát ở lưới.

Trận đấu kết thúc sau hai set với tỷ số 11-6 và 11-2, đưa Vinh Hiển – Minh Quân vào bán kết. Chiến thắng này được xem là điểm nhấn của ngày thi đấu, khi ứng viên vô địch phải dừng bước trước đối thủ đến từ Việt Nam.

Vinh Hiển, Minh Quân thi đấu tự tin

PPA Asia Tour Hàng Châu Open là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống PPA Asia Tour 2025, quy tụ nhiều tay vợt quốc tế đến từ Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Sự góp mặt của Vinh Hiển – Minh Quân tại vòng bán kết giúp pickleball Việt Nam nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Bên cạnh nội dung đôi nam, vòng bán kết đơn nam cũng đã được xác định và sẽ diễn ra vào sáng mai. Hai cặp đấu có sự góp mặt của 2 VĐV Việt Nam là Hoàng Nam và Vinh Hiển. Ở trận bán kết Lý Hoàng Nam gặp Staksrud, còn Trương Vinh Hiển đối đầu Jack Wong.

Việc có hai tay vợt Việt Nam góp mặt ở bán kết đơn nam và đạt thành tích cao ở nội dung đôi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.