Mặt xinh, thân hình bốc lửa… “Nữ thần trượt băng” bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi SEA Games 33 gây tiếc nuối

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc "chuẩn nữ thần" cùng hành trình vươn tới đỉnh cao ở một môn thể thao mùa đông, vận động viên trượt băng tốc độ Malaysia - Ashley Chin - vừa khiến fan khắp Đông Nam Á bàng hoàng khi thông báo rút lui khỏi SEA Games 33.

Thông tin được Ashley chia sẻ trên trang cá nhân vào tối qua, kèm lời tâm sự dài đầy cảm xúc. "Tôi đã trải qua vài ngày qua, có lẽ là vài tuần, với trái tim nặng trĩu khi cố gắng chấp nhận một quyết định mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đưa ra. Sau rất nhiều suy nghĩ, tôi đã quyết định rút lui khỏi SEA Games 2025".

Nữ hoàng đường băng rời SEA Games vì nhập viện, sức khỏe suy kiệt

Trong tâm thư, Ashley cho biết việc thi đấu luôn là giấc mơ và cũng là lý do để cô miệt mài rèn luyện không ngừng suốt nhiều năm: "Làm vận động viên đối với tôi luôn không chỉ là một môn thể thao - mỗi buổi sáng dậy sớm, mỗi cơ bắp đau nhức, mỗi sự hy sinh, mỗi giọt nước mắt rơi trên sàn băng và ngoài băng đều vì giấc mơ này: được đại diện cho đất nước, khiến đội tuyển tự hào".

Tuy nhiên, sức khỏe của nữ VĐV lại liên tục báo động trong vài tuần gần đây. Ashley tiết lộ mình đã phải nhập viện, và đến hiện tại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn: "Trong vài tuần vừa qua, cơ thể tôi đã liên tục gửi những tín hiệu mà tôi không thể tiếp tục phớt lờ. Tôi đã phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe và từ đó đến nay vẫn chưa thực sự khỏe lại".

Nữ VĐV thừa nhận dù trái tim vẫn muốn tiếp tục cống hiến, cô buộc phải ưu tiên điều quan trọng nhất: "Dù trái tim tôi vẫn rất muốn cố gắng tiến lên, nhưng tôi biết mình cần phải đặt sức khỏe lên hàng đầu trước tiên". Thông báo này ngay lập tức tạo nên sóng lớn trên mạng xã hội vì Ashley vốn là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thể thao Malaysia tại SEA Games.

Trước khi đưa ra quyết định đầy tiếc nuối, Ashley Chin là gương mặt quen thuộc với hàng loạt kỳ tích: hai lần giành HCV SEA Games (2017 và 2019), cùng câu chuyện đầy nghị lực từ một cô bé bắt đầu trượt băng ở tuổi 10.

Dù sinh ra tại một đất nước không có mùa đông, Ashley vẫn miệt mài theo đuổi môn thể thao khó nhằn này: tự học vì thiếu sân băng; đến Hàn Quốc rèn luyện 6 ngày/tuần; rồi quay trở lại khu vực với phong độ đỉnh cao.

Cô từng gãy mắt cá ngay trước vòng loại Olympic 2018 nhưng vẫn vực dậy thi đấu, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho người trẻ Malaysia.

Không chỉ xuất sắc trong thi đấu, Ashley còn có nhan sắc gây "bão": da trắng, gương mặt thanh tú, body săn gọn và phong cách đời thường cực sang. Cô còn là gương mặt đắt show quảng cáo và thường xuyên làm thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Vốn được kỳ vọng sẽ là ngôi sao lớn của SEA Games 33, Ashley rút lui khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên, phần lớn đều gửi lời động viên, mong cô ưu tiên hồi phục trước khi trở lại đường băng.