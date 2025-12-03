Visual sáng bừng của búp bê bóng chuyền Lê Thanh Thuý cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33

Lê Thanh Thúy không chỉ là một trong những phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam mà còn là một gương mặt nổi bật với nhan sắc ngọt ngào. Visual sáng bừng giúp Thanh Thuý từng giành danh hiệu Hoa khôi Bóng chuyền (Miss Volleyball VTV CUP) năm 2014.

VĐV Lê Thanh Thuý

Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1995, vận động viên quê gốc Hải Phòng này đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho sự nghiệp thể thao. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80, Lê Thanh Thúy bén duyên với bóng chuyền và nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình, đặc biệt ở vai trò Phụ công – vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khả năng di chuyển linh hoạt và những cú dứt điểm sắc bén trên lưới. Cô là sản phẩm của lò đào tạo Ngân hàng Công thương (nay là Ninh Bình Doveco) và hiện đang là trụ cột quan trọng của Câu lạc bộ bóng chuyền Ninh Bình Doveco.

Phong cách thi đấu của Thanh Thúy nổi bật với khả năng chắn bóng thông minh, đọc tình huống tốt và đặc biệt là những pha đánh lao chéo sân đầy uy lực, khiến hàng chắn đối phương phải dè chừng. Tinh thần chiến đấu máu lửa cùng sự bền bỉ đã giúp cô trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của câu lạc bộ cũng như Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia.

Nữ VĐV sinh năm 1995 là trụ cột của bóng chuyền nữ Việt Nam

Sự nghiệp của Lê Thanh Thúy ghi dấu ấn bằng một chuỗi các danh hiệu cá nhân và tập thể đáng ngưỡng mộ. Cô là một thành viên cốt cán của thế hệ vàng bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công trong khu vực và châu lục:

Đội tuyển Quốc gia:

Thanh Thuý từng giành Á quân tại các kỳ SEA Games (2015, 2019, 2021, 2023), góp phần vào thành tích ổn định của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đáng chú ý là chức Vô địch tại AVC National Cup (2024, 2025) và VTV Cup 2014, những giải đấu quan trọng mang lại vinh quang quốc tế.

Cấp độ Câu lạc bộ:

Thanh Thuý CLB giành chức Vô địch Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia PV GAS vào các năm 2016 và 2023.

Danh hiệu Cá nhân (Điểm nhấn lớn nhất):

Danh hiệu Hoa khôi Bóng chuyền (Miss Volleyball VTV CUP) ngay từ năm 2014 đã khẳng định sức hút vượt trội của cô.

Cô liên tục được vinh danh là Phụ công xuất sắc nhất tại nhiều giải đấu lớn như VTV Cup 2016, 2023, AVC National Cup 2024 và AVC Challenge Cup 2024, chứng minh sự ổn định và đẳng cấp chuyên môn qua nhiều năm.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Lê Thanh Thúy còn sở hữu vẻ đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của Thanh Thúy hài hòa giữa nét dịu dàng, nữ tính và sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của VĐV thể thao.

Nhan sắc đời thường của Thanh Thuý

Mới đây, Lê Thanh Thúy còn được chọn làm người cầm cờ danh dự cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33, một vinh dự lớn lao, là sự ghi nhận tài năng và phẩm chất nổi bật của cô trong làng thể thao Việt Nam.