Ai cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33?

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào ngày 7/12, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12. Đáng chú ý, hai vận động viên được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc kỳ Đại hội lần này là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate). Đây đều là những gương mặt tiêu biểu không chỉ về chuyên môn mà còn về đạo đức và phong cách sinh hoạt, thi đấu.

Phụ công Lê Thanh Thúy là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, từng góp mặt tại 2 kỳ SEA Games năm 2015 và năm 2017. Cô đã góp phần quan trọng để bóng chuyền Việt Nam giành HCB tại SEA Games 2015 và HCĐ năm 2017. Bên cạnh đó, cô cũng ghi dấu tại các đấu trường quốc tế như chức vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup và SEA V.League 2025 (chặng 1), vô địch chặng 2 SEA V.League và tham dự giải Vô địch thế giới cùng năm.

VĐV Lê Thanh Thuý bóng chuyền

Trong khi đó, võ sĩ Lê Minh Thuận là đội trưởng đội tuyển karate quốc gia, VĐV này là một trong những gương mặt kỳ cựu và mẫu mực của làng võ Việt. Anh từng giành HCV tại SEA Games 29 năm 2017 và được Ban huấn luyện đánh giá là võ sĩ có chuyên môn cao, là đàn anh gương mẫu, có ảnh hưởng tích cực tới thế hệ trẻ.

Võ sĩ Lê Minh Thuận

Đây là lần đầu tiên Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận được chọn làm người cầm cờ đại diện cho 1.165 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Hiện tại, cả Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tích cực chuẩn bị những khâu cuối cùng cho SEA Games 33.