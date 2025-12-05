Chị em song sinh Thảo My, Thảo Vy khoe visual sáng bừng cùng tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đang tích cực luyện tập, hoàn tất kỹ chiến thuật trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Đáng chú ý, các buổi tập của đội tuyển bóng rổ nữ nội dung 3x3 có sự xuất hiện của cặp chị em song sinh Trương Thảo Vy và Trương Thảo My.

Chị em nhà họ Trương ở đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, hai chị em nhà họ Trương đã trở về Việt Nam từ khá sớm để tập luyện cùng đội tuyển. Trước thềm SEA Games 33, thông tin quan trọng được xác nhận là Trương Twins vẫn đủ điều kiện tham dự nội dung 3x3, dù cả hai không thể góp mặt ở nội dung 5x5 do quy định về tư cách cầu thủ nội địa của nước chủ nhà. Đây là tin vui với đội tuyển nữ Việt Nam, khi 3x3 chính là nội dung mang về vinh quang lớn nhất cho bóng rổ nước nhà trong những năm gần đây.

Hai năm qua, Thảo My và Thảo Vy liên tục thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp chất lượng cao. Thảo Vy đang chơi cho CLB AZS Poznan ở Ba Lan, còn Thảo My là trụ cột của đội Ulaanbaatar Amazons tại Mông Cổ. Việc thường xuyên thi đấu quốc tế giúp cả hai duy trì phong độ, bản lĩnh và nhịp độ thi đấu.

Ngoài Trương Thảo My, Trương Thảo My, đội hình nữ 3x3 Việt Nam còn có sự góp mặt của Nguyễn Thị Tiểu Duy và Bùi Thu Hằng. Đây đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng cùng đội tuyển chinh chiến tại các giải đấu lớn trong khu vực.

Tại SEA Games 32, bóng rổ nữ 3x3 đã mang về huy chương vàng lịch sử sau khi đánh bại Philippines ở trận chung kết, tạo dấu mốc đáng nhớ cho bóng rổ Việt Nam. Năm nay, hành trình bảo vệ ngôi vương được dự báo khó khăn hơn, khi Philippines và Thái Lan đều tung ra đội hình mạnh, có sự đầu tư lớn.

Tuy nhiên, với nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm, đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam tự tin hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games



