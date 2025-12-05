Đang làm food reviewer cực chill, cô gái bỗng trở thành VĐV Quốc gia dự SEA Games 33 gây sốt

SEA Games 33 năm nay xuất hiện một gương mặt mới toanh, nhưng câu chuyện của cô nàng thì "nghe qua đã thấy thú vị". Sasmithaa Mano, 23 tuổi, là một food blogger nổi tiếng, đồng thời là nhân viên ngân hàng toàn thời gian, tình nguyện viên nhiệt tình… và giờ là tuyển thủ kabaddi Singapore.

Thường xuyên bắt bạn bè "nhịn đói 10 phút" để chờ chụp ảnh đồ ăn cho đẹp, Sasmithaa Mano - bất ngờ trở thành cái tên gây sốt khi chuẩn bị đại diện đội tuyển kabaddi Singapore tranh huy chương tại SEA Games 33.

Cô gái 23 tuổi làm việc trong ngành tài chính nhưng lại cực mê chụp đồ ăn, viết cảm nhận và chia sẻ trải nghiệm ẩm thực. Những bức ảnh trên trang cá nhân của Sasmithaa luôn được chăm chút đến từng góc nhỏ, nhìn thôi đã thấy "muốn gọi một phần giống vậy".

Bén duyên với lĩnh vực food review từ thời Covid-19 - khi loạt cửa hàng online mọc lên như nấm, Sasmithaa ban đầu chỉ đăng ảnh để lưu kỷ niệm. Không ngờ tài khoản bỗng "lên hương", được các chủ quán gửi món nhờ review và mở ra vô số cơ hội: tham gia các buổi tasting dành cho truyền thông, hợp tác cùng Eatbook hay Singapore Airlines.

Nhưng ít ai biết đằng sau cô nàng food blogger lại là một trái tim mê thể thao chính hiệu. Hành trình đến với kabaddi của Sasmithaa bắt đầu cực tình cờ: lướt TikTok thấy Liên đoàn Kabaddi Singapore đăng tuyển VĐV nữ, cô đăng ký… và trúng tuyển luôn.

Một số món ăn mà tuyển thủ Singapore review

Từ đó, cô trở thành tân binh của đội kabaddi nữ Singapore gồm 15 thành viên, tập luyện 3 buổi/tuần và thi đấu giao hữu khắp khu vực.

Điều ấn tượng là ngoài việc tập luyện, cô vẫn làm việc full-time trong ngân hàng, duy trì blog ẩm thực và đi tình nguyện mỗi tuần. Nhưng Sasmithaa chỉ cười: "Người ta bảo tôi điên, nhưng tôi thích lịch trình bận rộn. Nó khiến tôi thấy mình sống có mục đích".

Tại SEA Games này - lần đầu kabaddi được đưa vào thi đấu - cô nàng sẽ góp mặt ở hai nội dung 5 người và 7 người với mục tiêu rõ ràng: "Chúng tôi thực sự có khả năng giành huy chương".

Từ cô nàng chuyên review đồ ăn đến tuyển thủ quốc gia, hành trình của Sasmithaa Mano đúng chuẩn "plot twist" cực dễ thương - và chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện thú vị nhất tại SEA Games 33.

Kabaddi là môn thể thao truyền thống của Ấn Độ (Ảnh minh hoạ)

Kabaddi là môn thể thao đối kháng truyền thống của Ấn Độ, 2 đội mỗi đội 7 người sẽ liên tục đối kháng trên sân. Điểm hấp dẫn nhất nằm ở những pha "đột kích": một cầu thủ tấn công - gọi là raider - phải lao sang phần sân đối thủ, tìm cách chạm vào hậu vệ rồi chạy về trong 30 giây mà không bị quật ngã. Nếu raider chạm trúng đối phương, đội tấn công ghi điểm. Còn ngược lại, chỉ cần bị chặn lại, điểm sẽ thuộc về đội phòng thủ. Các VĐV bị chạm hoặc bị bắt sẽ tạm rời sân và chỉ được gọi trở lại khi đội nhà ghi điểm.

Theo Straits Times



