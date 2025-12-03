Vì sao trọng tài "bẻ còi" giúp U22 Việt Nam thắng Lào ở SEA Games 33?

Chiều ngày 3/12, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Lào tại bảng B SEa Games 33. Ở trận đấu này U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 nhưng để lại nhiều dấu hỏi với người hâm mộ. Đặc biệt ở tình huống phút 61 khi trong tài không công nhận bàn thắng của Đình Bắc nhưng sau đó lại "bẻ còi" để công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Cụ thể, tình huống xảy ra vào khoảng phút 60-63 của trận đấu, khi Đình Bắc tung cú sút xa hiểm hóc khiến lưới của U22 Lào. Lập tức, trợ lý trọng tài Sanjar Shayusupov đã phất cờ báo việt vị.

Lý do trợ lý trọng tài đưa ra là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã đứng ở vị trí việt vị và có hành động nhảy lên né cú sút sệt của đồng đội. Theo Khoản 2 Điều 11 Luật Bóng đá, một cầu thủ ở vị trí việt vị có thể bị thổi phạt nếu có hành vi rõ ràng "làm ảnh hưởng đến pha bóng" bằng cách cản trở tầm nhìn của thủ môn đối phương. Trợ lý Shayusupov nhận định Quốc Việt đã che tầm nhìn và ảnh hưởng đến khả năng cản phá của thủ môn U22 Lào, khiến bàn thắng không hợp lệ.

Quốc Việt chỉ nhảy lên né bóng chứ không cố ý che chắn tầm nhìn của thủ môn đối phương

Cú bẻ còi thay đổi trận đấu

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi trọng tài chính Rustam Lutfullin không đồng tình với nhận định của trợ lý. Sau khi hội ý nhanh chóng, ông Lutfullin đã thực hiện thao tác "đè cờ" bác bỏ quyết định của trợ lý và chính thức công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam, dù nhận phải phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện U22 Lào.

Trọng tài Lutfullin có thể đã nhận định rằng dù Quốc Việt có ở vị trí việt vị và có động tác nhảy né bóng nhưng hành động này không tạo ra sự cản trở rõ ràng hoặc trực tiếp làm giảm khả năng cản phá của thủ môn U22 Lào.

Trọng tài công nhận bàn thắng của U22 Việt Nam

Theo Luật chính thức của Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB), một cầu thủ vẫn có thể bị coi là việt vị và bị phạt lỗi, ngay cả khi họ không trực tiếp chạm vào bóng hay tham gia tranh chấp.

Cụ thể, lỗi việt vị xảy ra khi cầu thủ ở vị trí việt vị và thực hiện hành vi rõ ràng nhằm: Ngăn cản hoặc chắn tầm nhìn của đối thủ (đặc biệt là thủ môn), làm ảnh hưởng đến khả năng cản phá bóng của họ.

Trong tình huống gây tranh cãi của U22 Việt Nam, trọng tâm là pha di chuyển của Nguyễn Quốc Việt (cầu thủ ở vị trí việt vị) khi anh tiến vào từ cánh trái trong lúc Đình Bắc dứt điểm. Ban đầu, quyết định của trọng tài chính dựa trên nhận định rằng hành động của Quốc Việt có thể đã cản trở tầm nhìn nhưng sau khi bàn bạc và nghe giải thích từ các cầu thủ, quyết định của trọng tài đã được thay đổi.