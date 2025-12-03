DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU (Đang cập nhật)

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam Bàn thắng: Đình Bắc 29', 60' - Douangvilay Khampane 33'

Kết thúc trận đấu: U22 Việt Nam thắng 2-1 U22 Lào.

Phút 90+1: Đình Bắc sút bóng đi vọt xà ngang.

Phút 84: Quá đáng tiếc, Đình Bắc lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Phút 80: Nguy hiểm! Cầu thủ U22 Lào nhận đường chọc khe như đặt của đồng đội đối mặt khung thành U22 Việt Nam nhưng thủ môn Trung Kiên đã bắt bóng chính xác.

Phút 74: Đình Bắc sút bóng cực nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 63: VÀO!!! 2-1 cho U22 Việt Nam. Trọng tài bất ngờ thay đổi quyết định. U22 Việt Nam được hưởng bàn thắng của Đình Bắc.

Bàn thắng được công nhận sau khi trọng tài chính trao đổi với trọng tài biên

Phút 61: Đình Bắc ghi bàn nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của U22 Việt Nam vì cho rằng Quốc Việt đã che tầm mắt của thủ môn Lào và rơi vào thế việt vị.

Trọng tài cho rằng Quốc Việt đã che tầm mắt của thủ môn Lào và rơi vào vị trí việt vị

Phút 51: Quốc Việt bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số ngay trước khung thành U22 Lào.

Phút 49: U22 Việt Nam liên tục dâng cao tấn công bên cánh phải nhưng chưa tìm kiếm được cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu!

Hết hiệp 1: U22 Việt Nam gặp khó trong việc triển khai tấn công trước U22 Lào.

Phút 42: Đình Bắc căng bóng từ cánh trái cho Thanh Nhàn, dù đối mặt thủ môn U22 Lào nhưng tiền đạo U22 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc.

Phút 33: U22 Lào được hưởng phạt góc, từ tình huống lộn xộn trước khung thành, Douangvilay Khampane ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 29: Vào! Tiền đạo Đình Bắc lập công cho U22 Việt Nam dẫn 1-0. Bàn thắng đến từ tình huống Minh Phúc căng ngang cho Đình Bắc sút cực căng.

Đình Bắc ghi bàn cho U22 Việt Nam (Ảnh: Cường Minh)

Phút 25: Từ pha tạt bóng của Văn Khang bên cánh trái, tiền đạo Đình Bắc có xâm nhập vòng cấm đánh đầu nhưng bị thủ môn đối phương đẩy bóng ra.

Phút 22: U22 Việt Nam gặp khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc của U22 Lào.

Phút 15: Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn có pha đánh đầu nguy hiểm trước khung thành U22 Lào nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 7: U22 Việt Nam được hưởng quả phạt nhưng Khuất Văn Khang đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 2: U22 Việt Nam dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Trận đấu bắt đầu!

U22 Việt Nam hát quốc ca chào cờ trước trận đấu:

U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu:

U22 Việt Nam bước vào khởi động (Ảnh: Nhật Anh)

Đội hình ra sân U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn.

U22 Việt Nam ra sân trong trang phục màu trắng, thủ môn mặc áo màu vàng:

Chiều nay, vào lúc 16 giờ ngày 3/12/2025, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng về sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) để theo dõi trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại SEA Games 33. Đối thủ của U22 Việt Nam trong trận mở màn Bảng B là đội tuyển U22 Lào.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chinh phục HCV. Mặc dù phải đối mặt với tổn thất lớn từ chấn thương của tiền vệ Nguyễn Văn Trường, đội hình vẫn sở hữu nhiều nhân tố kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việt Nam được đánh giá vượt trội U22 Lào về đẳng cấp và lịch sử đối đầu. Trong những lần chạm trán gần nhất ở cấp độ U22/U23, các chiến binh Sao Vàng đều giành chiến thắng thuyết phục.

Bên kia chiến tuyến, U22 Lào đang có những bước tiến đáng ghi nhận dưới sự chỉ đạo của HLV người Hàn Quốc – Ha Hyeok Jun. Đội bóng trẻ xứ Triệu Voi được kỳ vọng sẽ trình diễn lối chơi phòng ngự kỷ luật, chắc chắn và sẵn sàng phản công nhanh khi có cơ hội.

Tuy nhiên, với việc phải đối đầu ngay trận mở màn với một ứng viên vô địch như Việt Nam, mục tiêu thực tế nhất của U22 Lào có lẽ là hạn chế tối đa số bàn thua, tạo tiền đề cho những trận đấu kế tiếp.