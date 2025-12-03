Xem SEA Games 33 trên kênh nào?

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12/2025. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào ngày 9/12.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Việc theo dõi trực tiếp các đoàn thể thao thi đấu, đặc biệt là Đoàn Thể thao Việt Nam, luôn là ưu tiên hàng đầu.

Các đơn vị truyền thông của Việt Nam đã sở hữu bản quyền phát sóng để phục vụ khán giả cả nước.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV): Các kênh chính VTV1, VTV2, VTV5, VTV7, VTV Cần Thơ, VTV5 Tây Nam Bộ và ứng dụng VTV Go.

HTV (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh): HTV Thể thao.

VTC (Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC): Phát sóng qua các kênh VTC.

THVL (Đài Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long).

FPT Play: Đơn vị sở hữu bản quyền chính thức và sản xuất nhiều nội dung. Khán giả có thể xem trên ứng dụng FPT, website FPT Play, kênh Youtube FPT bóng đá Việt.

MyTV: Nền tảng truyền hình trực tuyến của VNPT, cung cấp gói dịch vụ xem SEA Games.

Logo và linh vật SEA Games 33

SEA Games 33 có 574 bộ huy chương với 50 môn thi đấu chính thức. Giải đấu năm nay có tổng cộng 12.506 VĐV tranh tài, thuộc 11 đoàn thể thao từ các quốc gia thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 47/50 môn thi đấu với hơn 800 VĐV. Chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành 90 -110 HCV.