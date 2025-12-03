Nguyễn Đình Bắc là ai?

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào chiều ngày 3/12 tại SEA Games 33.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Thông tin về Nguyễn Đình Bắc

Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Đình Bắc đã vươn lên trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Không phải là một hành trình trải thảm, con đường sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004 này gặp không ít những thăm trầm, từ những khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ quốc tế và cả những bài học đắt giá về kỷ luật.

Xuất thân từ mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống bóng đá, Đình Bắc từng nếm trải thất bại khi bị lò đào tạo Sông Lam Nghệ An (SLNA) loại vì thể hình không đạt chuẩn. Ở tuổi 14 với chiều cao khiêm tốn 1m50, anh đã phải tạm gác lại giấc mơ. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Đình Bắc tiếp tục tìm kiếm cơ hội thứ hai ở Quảng Nam.

Sự nghiệp của Đình Bắc bắt đầu cất cánh khi anh cùng CLB Quảng Nam giành chức vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023. Không chỉ là nhân tố chủ chốt giúp đội thăng hạng V.League 1, anh còn đi vào lịch sử khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Giải Hạng Nhất ở độ tuổi trẻ nhất. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm đa dạng là những phẩm chất giúp anh nổi bật.

Sự thăng tiến nhanh chóng đã đưa Đình Bắc lên Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG). Dưới thời HLV Philippe Troussier, anh là cầu thủ sinh năm 2004 đầu tiên được trao cơ hội khoác áo ĐTQG. Đặc biệt, tại Asian Cup 2023, Đình Bắc đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản hùng mạnh. Pha đánh đầu ngược tuyệt đẹp đó không chỉ giúp Việt Nam có bàn mà còn đưa tên tuổi anh bay cao, trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất Việt Nam ghi bàn tại sân chơi đẳng cấp châu lục này.

Kỳ vọng SEA Games 33

Trở lại sân chơi cho lứa tuổi U22, Đình Bắc lần đầu tiên có cơ hội tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. SEA Games 33 là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự kỳ vọng lớn lao vào lứa cầu thủ U22 Việt Nam mới, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, Đình Bắc đã được giao phó vai trò đội phó của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ở trận mở màn, tiền đạo sinh năm 2004 đã để lại dấu ấn với 2 bàn thắng vào lưới U22 Lào. Dẫu vậy, ở trận đấu này Đình Bắc cùng các đồng đội đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Đây cũng là bài học mà U22 Việt Nam cần nhìn nhận để tiếp tục hướng đến các trận đấu tiếp theo tại SEA Games 33.