BTC SEA Games 33 bị chỉ trích dữ dội vì dùng AI làm poster nhưng mắc chi chít lỗi

Fanpage SEA GAMES Thailand 2025 đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội khi đăng tải poster quảng bá cho sự kiện "Giải chạy ảo SEA Games 33" nhưng chất lượng lại gây sốc toàn tập.

Toàn bộ thiết kế được tạo bằng AI nhưng lỗi từ trên xuống dưới: lỗi cách dòng, lỗi bố cục chữ, hình người bị cụt tay chân, thừa ngón tay, cơ thể méo mó… và đặc biệt là phần nền trong suốt bị xử lý lởm chởm như file PNG thời 2000.

Ngay khi bài đăng xuất hiện, cộng đồng mạng lập tức "dậy sóng", đặt câu hỏi thẳng về tính chuyên nghiệp của ban tổ chức và yêu cầu nhanh chóng cải thiện khâu truyền thông lẫn thiết kế. Nhiều người cho rằng với tầm cỡ một kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực, việc lộ ra những lỗi cơ bản thế này là khó chấp nhận.

Sự việc càng khiến dư luận bức xúc bởi chỉ vài ngày trước đó, chính fanpage này cũng bị "ném đá" tơi tả vì đăng lịch thi đấu dạng ảnh chụp màn hình file Excel - mờ nhoè, rối mắt, gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho người theo dõi.

Với poster giải chạy ảo mới nhất, cư dân mạng liên tục để lại bình luận đầy mỉa mai: "Gemini giờ có bản Pro rồi chị ơi, tay chân người ta không còn bị cụt đâu ạ", "AI còn biết ngại nữa kìa", "Dùng AI để tiếp cận nhiều người hơn", "Nếu mục tiêu là viral thì xin chúc mừng, quá thành công", "Đặt cả chữ https:// vào để click luôn cho tiện hả anh?", "Nhìn như AI miễn phí… ngại giùm", "Cạn lời thật sự"...

Không ít người lo ngại rằng nếu ấn phẩm truyền thông cơ bản còn mắc lỗi nghiêm trọng đến vậy, thì chất lượng tổ chức SEA Games 33 (diễn ra từ 9-20/12/2025 tại Thái Lan) sẽ còn khiến khán giả phải lo lắng đến mức nào.

Theo Siam Sport