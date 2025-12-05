Fanpage chính thức của SEA Games 33 tại Thái Lan xin lỗi

Tối 4/12, trang fanpage chính thức của SEA GAMES Thailand 2025 bất ngờ đăng thông báo đính chính sau khi phát hiện một số nội dung tuyên truyền bị sai lệch xuất hiện trên trang này. Đơn vị phụ trách truyền thông của đại hội đã gửi lời xin lỗi công khai, cam kết kiểm tra chặt chẽ hơn để tránh lặp lại những nhầm lẫn tương tự.

Theo chia sẻ, nhiệm vụ của trang là tiếp nhận và đăng tải toàn bộ thông tin chính thức từ Ban Tổ chức SEA Games 33. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, trang cũng thường xuyên nhận các tài liệu truyền thông từ những đơn vị bên ngoài để hỗ trợ quảng bá cho đại hội. Và chính ở khâu này đã xảy ra trục trặc.

Fanpage thừa nhận rằng một số hình ảnh, nội dung hoặc sản phẩm tuyên truyền do đối tác cung cấp đã chứa thông tin chưa chính xác, thậm chí có phần không trùng khớp với tư liệu chính thức. Đây cũng là nhóm nội dung mà đội ngũ quản trị không thể kiểm soát hoàn toàn trước khi đăng tải.

Trước sự việc gây xôn xao, SEA GAMES Thailand 2025 khẳng định sẽ "siết chặt quy trình", đảm bảo mọi thông tin thi đấu trong thời gian tới đều được kiểm tra nhiều lớp trước khi công bố. Trang cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ vì những sai sót vô tình tạo ra sự nhiễu loạn thông tin.

Thông báo khép lại bằng lời cảm ơn: "Cảm ơn tất cả mọi người đã cảnh báo và góp ý. Chúng tôi sẽ tiếp thu để cải thiện chất lượng truyền thông trong thời gian tới".