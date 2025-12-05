Tại sao Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang không tham dự SEA Games 33?

SEA Games 33 chuẩn bị khởi tranh tại Thái Lan nhưng nhiều gương mặt quen thuộc của làng thể thao Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển... đều không có tên.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang tại nội dung quần vợt của SEA Games 33 đã để lại một khoảng trống lớn trong đội hình tuyển Việt Nam. Lý do chủ yếu cho quyết định này là bởi cả hai tay vợt đã chuyển hướng sự nghiệp chuyên môn sang Pickleball. Tuy nhiên, pickleball lại chưa có một liên đoàn chính thức, chưa đủ điều kiện để tranh tài ở SEA Games.

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam đã nghỉ quần vợt và chuyển sang chơi pickleball

Pickleball đang thu hút nhiều vận động viên quần vợt bởi tính chất ít đòi hỏi thể lực khốc liệt hơn, luật chơi đơn giản hơn và đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, mang lại thu nhập và cơ hội thi đấu thường xuyên. Việc tập trung vào Pickleball khiến họ không còn duy trì được điểm xếp hạng và cũng dần chia tay quần vợt.

Trước khi đưa ra quyết định chuyển hướng này, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã để lại dấu ấn không thể phai mờ tại các kỳ SEA Games. Lý Hoàng Nam được xem là huyền thoại sống của quần vợt Việt Nam với thành tích: Hai Huy chương Vàng Đơn Nam tại SEA Games 30 (2019) và SEA Games 31 (2022); Một Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng ở nội dung Đơn Nam tại các kỳ SEA Games trước đó.

Trong khi đó, Trịnh Linh Giang cũng là một mảnh ghép không thể thiếu, đóng góp vào thành công chung khi giành Huy chương Bạc Đơn Nam tại SEA Games 31 (2022); cùng Lý Hoàng Nam giành Huy chương Bạc Đôi Nam tại SEA Games 30 (2019).

Sự thiếu vắng của hai trụ cột giàu kinh nghiệm và thành tích này buộc đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 33 phải mạnh dạn trẻ hóa. Nhiều gương mặt mới được gọi tên và đại diện quần vợt Việt Nam thi đấu tại Thái Lan.