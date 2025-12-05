Thái Lan tuyên bố khởi kiện khi bị công kích bằng thông tin sai sự thật về SEA Games 33

Cục Thể thao Thái Lan (SAT) vừa chính thức lên tiếng sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên MXH liên quan đến công tác tổ chức SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9-20/12/2025 tại Thái Lan.

Hàng loạt vấn đề bị dân mạng "đào" lại và công kích mạnh trong những ngày qua gồm: Đèn sân vận động Rajamangala bất ngờ tắt khi trận đấu đang diễn ra; Quốc ca Thái Lan không phát hoặc phát quá nhỏ ở một số trận; Cầu thủ Việt Nam và Lào phải hát chay Quốc ca trong trận mở màn SEA Games; Hệ thống bán vé trực tuyến liên tục lỗi; Poster quảng bá giải chạy ảo sử dụng ảnh AI kém chất lượng; Ngân sách cải tạo bể bơi thi đấu bị tố có dấu hiệu đội giá...

Trước sức ép ngày càng lớn, ngày 5/12/2025, Cục Thể thao Thái Lan (SAT) công bố thông cáo chính thức, nêu rõ:

"Thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về vai trò và trách nhiệm của Cục Thể thao Thái Lan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức SEA Games 33.

Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến phê bình mang tính xây dựng. SAT sẵn sàng tiếp thu và cải thiện để kỳ SEA Games này diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, nếu hoạt động phê bình đi kèm hành vi cố ý bóp méo thông tin, vu khống, xúc phạm hoặc gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, làm suy giảm tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý - bao gồm xử lý kỷ luật, khởi kiện dân sự và truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ".

Thông cáo nhấn mạnh mục tiêu của bước đi này là "bảo vệ uy tín của tổ chức".

SAT khẳng định từ năm 2025 sẽ cứng rắn áp dụng các biện pháp pháp lý đối với bất kỳ cá nhân nào cố tình lan truyền thông tin giả hoặc bóp méo sự thật nhằm công kích, gây tổn hại danh dự trong quá trình tổ chức SEA Games 33. Dù vậy, cơ quan này vẫn mở cửa tiếp nhận góp ý thiện chí, nhưng "không chấp nhận hành vi vu khống".