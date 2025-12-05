DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU (Đang cập nhật)

Việt Nam 0-0 Malayia

Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam:

Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Huỳnh Như.

Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ, thủ môn mặc áo xanh:

Thông tin trước trận đấu

Trận đấu mở màn bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ chứng kiến màn đối đầu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ Malaysia, diễn ra vào lúc 18h30 ngày 5/12 tại Chonburi, Thái Lan. Đây không chỉ là trận ra quân mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo ra cú hích quan trọng trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng danh giá.

Đánh giá đối thủ

Tuyển nữ Malaysia được đánh giá yếu hơn, do đó mục tiêu của Huỳnh Như và các đồng đội không chỉ là giành trọn 3 điểm, mà còn phải là thắng với tỷ số thật đậm. Lý do là bởi, trong một bảng đấu còn 2 đội mạnh là Philippines, Myanmar có thể cùng nhau sở hữu 6 điểm sau vòng bảng, chỉ số phụ sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định tấm vé đi tiếp.

Dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, HLV Mai Đức Chung vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Trước trận đấu HLV Mai Đức Chung cho biết:

"Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết".