Hoàng hậu Thái Lan trực tiếp thi đấu SEA Games 2025 gây sốt, U50 visual vẫn trẻ đẹp, sang trọng nổi bật

Theo thông tin từ buổi họp báo "Meet the Press SEA Games 2025" lần thứ hai diễn ra hôm 16/10/2025 ở SVĐ Rajamangala, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana sẽ trực tiếp thi đấu tại SEA Games 33.

Đại diện ban tổ chức xác nhận Hoàng hậu Suthida sẽ tham gia nội dung thuyền buồm hạng SSL47 keelboat, tranh tài từ ngày 15 -18/12/2025 tại Ocean Marina Resort Pattaya. Sự xuất hiện của Hoàng hậu Suthida ở hạng mục SSL47 càng khiến giải đấu thêm phần thu hút.

Hoàng hậu Suthida sẽ tiếp nối truyền thống lâu đời của Hoàng gia Thái Lan trong môn thuyền buồm - môn thể thao từng được cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Công chúa Ubolratana Rajakanya khởi xướng, phát triển mạnh từ những năm 1960.

Hoàng hậu Suthida kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn năm 2019

Đây là sự kiện cực kỳ hiếm hoi khi một thành viên Hoàng gia Thái Lan trực tiếp góp mặt với tư cách VĐV tại một kỳ Đại hội Thể thao lớn của khu vực. Vì vậy, người dân Thái lập tức bày tỏ sự hào hứng, tự hào và háo hức chờ màn thi đấu "có một không hai" của Hoàng hậu.

Hoàng hậu Suthida, tên khai sinh Suthida Tidjai, sinh năm 1978. Trước khi bước vào Hoàng gia, bà từng là tiếp viên hàng không của Thai Airways, sau đó gia nhập quân ngũ vào năm 2010. Ngày 1/5/2019, Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X) bất ngờ tuyên bố kết hôn với Đại tướng Suthida và sắc phong bà làm Hoàng hậu chỉ vài ngày trước lễ đăng cơ. Từ đó đến nay, Hoàng hậu Suthida luôn đồng hành cùng nhà vua trong các hoạt động hoàng gia và sự kiện ngoại giao quan trọng. Ở tuổi U50, Hoàng hậu Suthida vẫn khiến người dân trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, toả sáng mỗi lần xuất hiện.

Việc Hoàng hậu Suthida góp mặt trong đoàn VĐV thi đấu tại SEA Games 2025 không chỉ trở thành điểm nhấn đặc biệt của đại hội mà còn truyền cảm hứng, tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho các tuyển thủ Thái Lan trên hành trình chinh phục đấu trường khu vực.