Tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0 Malaysia, HLV Mai Đức Chung vẫn mong có thêm bàn thắng

Trong trận ra quân tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng đậm 7-0 trước Malaysia tối ngày 5/12. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung có bước đệm tinh thần mạnh mẽ cho hành trình chinh phục giải đấu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trận mở màn SEA Games, dù bóng đá nam hay nữ, đều rất khó khăn. Hôm nay, ĐT nữ Việt Nam đã vượt qua Malaysia – đội bóng đang tiến bộ và có kết quả tốt trước Bangladesh. Tôi luôn nhắc các cầu thủ giữ sự tập trung và thật may mắn chúng tôi đã có được chiến thắng”.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 Malayisa

Về mặt nhân sự, đội tuyển đã có sự kết hợp hợp lý giữa nhóm cầu thủ kinh nghiệm và lực lượng trẻ. Điều này giúp duy trì được nhịp độ và sự tươi mới trong cách vận hành lối chơi. Ông Mai Đức Chung cho biết ông không cố định một đội hình tối ưu, mà luôn xoay tua để mỗi cầu thủ đều có cơ hội thể hiện.

Ở trận đấu này dù tuyển Việt Nam đã ghi tới 7 bàn nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn mong muốn có thêm bàn thắng.

“Trong bóng đá, HLV nào cũng mong ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt, nhất là khi bảng đấu vẫn còn nhiều đối thủ cạnh tranh. Tôi luôn mong đội có thêm bàn thắng nếu có thể”, HLV Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung vẫn mong có thêm bàn thắng

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự xúc động trước sự cổ vũ của người hâm mộ:

“Hôm nay chỉ có nhóm nhỏ CĐV Việt Nam trên khán đài nhưng cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi cảm động khi nghe nhiều CĐV gọi tên mình. Xin cảm ơn các CĐV đã ủng hộ ĐT nữ Việt Nam cũng như cá nhân tôi”.