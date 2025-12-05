BTC SEA Games 33 tại Thái Lan khẳng định lễ khai mạc "sẽ không thua kém ai" giữa loạt sự cố

Ngày 5/12/2025, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani đã có phản hồi mới nhất giữa làn sóng chỉ trích dồn dập nhắm vào công tác tổ chức SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9-20/12/2025 tại Thái Lan.

SEA Games năm nay đang bị dân mạng bóc hàng loạt sự cố, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi: Đèn sân Rajamangala tắt hàng loạt, không có bóng dự phòng, phải đi mượn thiết bị từ sân 80 năm ở Nakhon Ratchasima; Quốc thiều phát quá nhỏ hoặc không phát, khiến cầu thủ Việt Nam và Lào phải hát chay Quốc ca; Hệ thống đặt vé online không khớp với sơ đồ ghế thật trong sân; Poster quảng bá giải chạy ảo bị phát hiện dùng AI với chất lượng cẩu thả...

Giữa loạt tranh cãi, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều góp ý từ truyền thông và người dân. Việc gì có thể sửa là lập tức sửa. Còn những thông tin sai lệch thì buộc phải đính chính để tránh hiểu lầm. Công tác tổ chức không phải chỉ một mình SAT gánh vác, mà được phối hợp cùng Ban Tổ chức Đại hội (LOC) và nhiều đơn vị liên quan. Dù nhiều hạng mục được ủy quyền cho các liên đoàn thể thao, nhưng nếu sai sót, Ban Tổ chức vẫn phải chịu trách nhiệm chính".

Về lễ khai mạc SEA Games 2025 - sự kiện nóng được cả khu vực dõi theo và cũng là nỗi lo lớn nhất sau chuỗi drama - ông Gongsak khẳng định đầy tự tin: "Tôi đã trực tiếp xem các buổi tổng duyệt. Chúng tôi huy động hơn 500 học sinh và sinh viên biểu diễn, kết hợp câu chuyện, kỹ năng và yếu tố thể thao rất hài hòa. Chủ đề sẽ khắc họa tiềm năng thể thao của Thái Lan. Tuy chưa thể tiết lộ hết chi tiết để giữ sự bất ngờ, nhưng tôi khẳng định một điều: tôi đã xem lễ khai mạc của rất nhiều nước chủ nhà trước đây, và lễ khai mạc của Thái Lan lần này chắc chắn không thua ai cả!".

