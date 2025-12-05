Ảnh SEA Games 33: Thái Thị Thảo lập hat-trick, tuyển Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Malaysia

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu hành trình tại SEA Games 33 bằng chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Malaysia tối ngày 5/12 tại Thái Lan, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã đẩy cao tốc độ và sớm tạo ra sức ép liên tục. Phạm Hải Yến mở tỷ số bằng cú dứt điểm cận thành sau pha phối hợp mạch lạc của đồng đội. Chỉ ít phút sau, Bích Thuỳ nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu chuẩn xác, giúp tuyển nữ Việt Nam nắm hoàn toàn thế trận.

Hải Yến, Bích Thuỳ lập công

Sự vượt trội về kỹ thuật và thể lực giúp các cầu thủ áo đỏ dễ dàng khai thác khoảng trống. Hải Yến, Hải Linh lần lượt lập công, đưa Việt Nam dẫn tới 4-0 ngay trong hiệp một. Sự áp đảo thể hiện rõ rệt khi Malaysia hầu như không có cơ hội triển khai tấn công trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện thực hiện điều chỉnh nhân sự nhưng thế trận tấn công vẫn được duy trì. Tiền vệ Thái Thị Thảo sau khi vào sân đã nhanh chóng tỏa sáng với hat-trick đẹp mắt, khép lại chiến thắng 7-0 đầy thuyết phục.

Kết quả này giúp tuyển nữ Việt Nam tạm thời giữ vị trí số một bảng B, đồng thời tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Myanmar và Philippines. Chiến thắng ra quân không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về điểm số, mà còn củng cố tinh thần và sự tự tin cho toàn đội trong hành trình bảo vệ danh hiệu HCV SEA Games.

Chùm ảnh tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực:

Hải Linh ăn mừng với các đồng đội

Bích Thuỳ đánh đầu ghi bàn

Bích Thuỳ có trận đấu lăn xả

Trần Thị Duyên không ngại tranh chấp

Trúc Hương hỗ trợ tấn công cực tốt

Nguyễn Thị Hoa có kiến tạo trong trận thắng của Việt Nam