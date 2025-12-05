Từ 16h00 ngày mai 6/12: Đón xem Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân chinh phục cúp vàng cho Việt Nam tại PPA Tour Asia

Sau cú "địa chấn" khiến làng pickleball châu Á rúng động, Lý Hoàng Nam và bộ đôi Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân sẽ bước vào loạt trận chung kết cực nóng tại PPA Asia Tour Hangzhou Open diễn ra trong ngày 6/12. Người hâm mộ Việt Nam đang hồi hộp chờ xem liệu lịch sử có tiếp tục được viết thêm.

Chung kết đơn nam Pro - Lý Hoàng Nam vs Jack Wong (Thời gian dự kiến 16h00, ngày 6/12)

Lý Hoàng Nam - người vừa đánh bại đương kim top 2 thế giới Federico Staksrud - sẽ chạm trán Jack Wong, tay vợt chủ nhà đang có phong độ cực ổn định. Đây được dự đoán là trận đấu "nghẹt thở", khi Jack Wong nổi tiếng với khả năng phòng thủ lì lợm và độ bền thể lực đáng nể. Fan pickleball Việt Nam gọi đây là "trận đấu để đời", bởi nếu thắng, Lý Hoàng Nam sẽ có danh hiệu lớn nhất sự nghiệp kể từ khi chuyển sang bộ môn mới.

Cảm xúc bùng nổ của Lý Hoàng Nam khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới ở bán kết đơn nam Pro PPA Asia Tour Hangzhou Open

Đối thủ của Lý Hoàng Nam ở chung kết là Jack Wong

Chung kết đôi nam Pro: Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân vs F. Staksrud - A. Bhatia (Thời gian dự kiến 18h00, ngày 6/12)

Hai giờ sau trận của Lý Hoàng Nam, sân đấu lại tiếp tục rực lửa khi cặp đôi số 1 Việt Nam Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân đụng độ bộ đôi cực mạnh Federico Staksrud - Akshay Bhatia. ở chung kết đôi nam Pro.

Ở trận bán kết chiều 5/12, đại diện Việt Nam đã thể hiện phong độ bùng nổ và tinh thần lên cao khi đánh bại Tama Shimabukuro - Prycen Haas sau 2 sec đấu, trở thành cặp đôi Việt Nam đầu tiên lọt vào trận chung kết đôi nam Pro của một chặng PPA Tour Asia.

Nhiều fan kỳ vọng cặp đôi số 1 Việt nam sẽ lần đầu tiên vô địch PPA Tour Asia, khép lại PPA Tour Asia theo cách đầy vinh quang cho pickleball Việt Nam.

Kết quả bán kết Pro đôi nam của bộ đôi Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân

Pickleball Việt Nam có đang có cơ hội giành 2 danh hiệu tại một giải PPA Asia - điều chưa từng xảy ra trước đây. Giới hâm mộ đang vô cùng háo hức và mong chờ trước màn trình diễn vào chiều mai 6/12.

Lịch thi đấu chung kết của Lý Hoàng Nam và bộ đôi Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân ở PPA Tour Asia Hangzhou

Tất cả các trận chung kết ngày mai sẽ được trực tiếp tại Youtube chính thức của PPA Tour Asia.