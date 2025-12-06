Hoa hậu thích mặc hở hang bị chặn ở World Cup

Lễ bốc thăm World Cup 2026 đang cận kề, và một trong những cái tên được netizen bàn tán không kém các đội tuyển chính là… Ivana Knoll - cựu Hoa hậu Croatia kiêm người mẫu/DJ nổi tiếng với những bộ outfit "đốt mắt" tại World Cup 2022.

"Nóng bỏng nhất World Cup" - và cũng là người từng bị an ninh Qatar nhắc nhở

Ivana Knoll, 33 tuổi, từng khiến World Cup Qatar 2022 trở nên "nóng hơn sa mạc" với những bộ đồ cut-out táo bạo theo màu cờ Croatia. Cô xuất hiện dày đặc trên khán đài mỗi khi Croatia thi đấu, đến mức truyền thông quốc tế gọi luôn là "Fan nữ nóng bỏng nhất World Cup".

Nhưng cũng vì mặc quá hở, Ivana từng bị an ninh Qatar tiếp cận ngay tại trận tứ kết Croatia - Brazil. Khi đó, cô diện bộ outfit hở bạo nhất từ trước đến nay: crop-top đỏ như áo ngực, quần da cạp cao và phụ kiện caro trắng đỏ.

Một số bức ảnh ghi lại cảnh Ivana tạo dáng hình trái tim rất rạng rỡ, nhưng vài khoảnh khắc khác lại cho thấy cô đang bị 2 nhân viên an ninh yêu cầu quay về đúng vị trí ngồi. Trên Instagram Story, Ivana kể rằng chỗ ngồi của cô thực ra ở cao hơn, nên có thể an ninh chỉ nhắc nhở về vị trí, không liên quan đến trang phục.

Lên báo khắp nơi nhưng vẫn tự tin: "Tôi không nhận phản ứng tiêu cực nào"

Xuất hiện trên chương trình Piers Morgan Uncensored, Ivana nói cô khá bất ngờ khi người dân Qatar không hề tỏ thái độ khó chịu với trang phục của cô: "Tôi chụp ảnh với rất nhiều người. Không một phản ứng tiêu cực nào. Tôi cũng hỏi dân địa phương trước và họ bảo World Cup được áp dụng quy định nới lỏng hơn, nên tôi mới mặc như bình thường".

Từ fan bóng đá gây sốt, chuyển hướng làm DJ 3 triệu người theo dõi

Sau World Cup, Ivana theo đuổi sự nghiệp DJ và thường xuyên chơi nhạc ở các sự kiện quốc tế. Instagram gần 3 triệu follow của cô đầy ắp video biểu diễn, thậm chí có khoảnh khắc chụp chung với DJ huyền thoại David Guetta.

Croatia đã chính thức giành vé đến World Cup 2026 sau chiến thắng trước Quần đảo Faroe. Cô nàng fan cuồng này từng góp mặt tại 3 kỳ World Cup liên tiếp (2014 - 2018 - 2022), nên việc Ivana có xuất hiện tại Mỹ - Mexico - Canada vào năm 2026 hay không đang là dấu hỏi lớn khiến dân mạng cực kỳ hóng.

Dù chưa đưa ra xác nhận, nhưng nếu Ivana "tái xuất giang hồ", khán đài World Cup 2026 chắc chắn sẽ lại có thêm tâm điểm chú ý - thậm chí có khi còn hot hơn cả trận đấu.



