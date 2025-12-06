Lộ diện 11 hoa hậu, á hậu Thái Lan cầm biển dẫn đoàn ở lễ khai mạc SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 vừa công bố danh sách 11 người đẹp sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc và đóng vai trò dẫn đầu các đoàn vận động viên bước vào sân.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 9/12 trên sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok. Dàn người đẹp hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút truyền thông, mang tới những hình ảnh rực rỡ, sang trọng khi các đoàn thể thao Đông Nam Á tiến vào sân.

Trong số 11 người đẹp, nổi bật nhất là Suchata Chuangsri – Hoa hậu Thế giới 2025, và Antonia Pozziw – Hoa hậu Siêu quốc gia 2019, đồng thời là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Cả hai được xem là biểu tượng sắc đẹp của Thái Lan trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, danh sách còn có nhiều tên tuổi quen thuộc trong giới sắc đẹp: Anchilee Scott-Kemmis (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021), Chatnalin Chotjirawarachat (Hoa hậu Liên lục địa 2023), Nicha Poolpoka (Á hậu 2 Miss Universe Thailand 2023), Channigan Supitayaporn (Hoa hậu Thái Lan 2023), Dinsosee Panida Khuenjinda (Hoa hậu Thái Lan 2024), Praew Kirana Yuthong (Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025), Saffron Maya Snook (Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2025) và Vanessa Wenk (Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025).

Suchata Chuangsri Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) Thái Lan, Á hậu 3 Miss Universe thế giới vào năm 2024

Anntonia Porsild Á hậu 1 Miss Universe 2023

Anchilee Scott-Kemmis Miss Universe Thái Lan năm 2021

Chatnalin Chotjirawarachat Miss Intercontinental và là Á hậu 1 Miss Universe Thái Lan 2023

Nicha Poopoka Á hậu 2 Miss Universe Thái Lan 2023

Chonnikarn Supittayaporn Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu (Miss Global) 2023

Dinsorsee Panida Kernjinda Hoa hậu Thái Lan 2024

Vanessa Nattacha Wenk Hoa hậu liên lục địa Thái Lan 2025

Saffron Maya Snook Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2025

Atitiya Benjapak ca sĩ tại Thái Lan

Praew Kirana Youthong Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc năm nay được chuẩn bị công phu với hệ thống chiếu sáng, âm thanh và hiệu ứng 3D hiện đại. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 5.000 diễn viên, nghệ sĩ và tình nguyện viên, tái hiện văn hóa – lịch sử Thái Lan một cách sống động trên sân khấu.

Việc huy động một dàn hoa hậu và á hậu đông đảo cho lễ khai mạc được đánh giá là bước đi nhằm tạo dấu ấn về mặt hình ảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh quốc gia chủ nhà tới bạn bè khu vực. Sự góp mặt của các người đẹp hứa hẹn mang lại không khí sôi động, hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên của SEA Games 33.











