Xác định 12 bảng đấu World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự được chia thành 12 bảng đấu. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá vô địch thế giới áp dụng thể thức 48 đội với 3 quốc gia đăng cai.

Trước lễ bốc thăm, 3 đội chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ lần lượt được xếp vào 3 vị trí mặc định ở các bảng A, B và D. Ngoài ra, có 39 đội bóng khác vượt qua vòng loại và 6 suất còn trống (tương ứng với 6 nhánh đấu vòng play-off gồm 22 đội cạnh tranh).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026.

Rio Ferdinand - cựu hậu vệ đội tuyển Anh và nữ tuyển thủ Mỹ Samantha Johnson điều hành quy trình bốc thăm. Những người trực tiếp bốc thăm là cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng (ice hockey) Wayne Gretzky, ngôi sao bóng chày Aaron Judge, cựu cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady và cựu vận động viên bóng rổ Shaquille O'Neal.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup lần đầu tiên có tên các đội Jordan, Uzbekistan, Cape Verde và Curacao. Ngoài ra, đội tuyển Haiti trở lại đấu trường này sau hơn 50 năm vắng mặt (từ 1974). Nam Phi và Qatar lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup không phải với tư cách chủ nhà.

Trong số 22 đội tuyển cạnh tranh "vé vớt" dự World Cup, cái tên đáng chú ý nhất là Italy. Nếu vượt qua nhánh đấu UEFA A (gồm Wales, Bosnia-Herzegovina, Italy và Bắc Ireland) của vòng play-off khu vực châu Âu, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới sẽ vào bảng B cùng Canada, Qatar và Thụy Sỹ.

Nhánh UEFA B gồm Ukraine, Thụy Điển, Ba Lan, Albania. Nhánh UEFA C có Slovakia, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Nhánh UEFA D gồm Cộng hòa Czech, Cộng hòa Ireland, Đan Mạch và Bắc Macedonia. Đại diện của các khu vực còn lại được xếp vào 2 nhánh play-off Liên lục địa (IC 1 và 2). Nhánh 1 có New Caledonia, Jamaica và Cộng hòa dân chủ Congo. Nhánh 2 có Bolivia, Suriname và Iraq.