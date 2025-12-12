Huyền thoại thể thao lĩnh án tù vì tội bắt cóc có dùng súng, kêu oan nhưng không một ai tin

Jamal Ben Saddik - cái tên từng khiến làng kickboxing thế giới phải dè chừng - giờ lại xuất hiện trên mặt báo vì lý do gây sốc: bị kết án 4 năm tù do dính líu đến một vụ bắt cóc có vũ trang nhằm ép một công nhân bến cảng hỗ trợ đường dây buôn ma tuý.

Từng hai lần tranh đai vô địch hạng nặng Glory, vô địch Grand Prix 2018 và đứng trong top 10 hạng nặng toàn cầu suốt nhiều năm, nay sự nghiệp của Jamal Ben Saddik lao dốc không phanh sau hàng loạt lùm xùm. Tòa án Antwerp (Bỉ) xác định anh là "thủ lĩnh" trong nhóm tấn công một công nhân cảng ở Antwerp - cáo buộc nặng nhất trong số các bị can.

Theo hồ sơ, nạn nhân bị dí súng, ép lên xe để buộc hợp tác vận chuyển các lô hàng cocaine qua cảng. Khi từ chối, anh được thả sau khi em gái kịp báo cảnh sát. Nhà riêng của nạn nhân cũng bị đột nhập và lục tung, khiến mức độ nghiêm trọng của vụ việc tăng thêm.

Bên cạnh Saddik, ba người khác cũng bị tuyên án từ 30 tháng đến 4 năm tù.

Tuy nhiên, phía võ sĩ 35 tuổi lại khẳng định anh hoàn toàn vô tội. Người đại diện nói bản án chỉ dựa trên một lời khai duy nhất, không có bằng chứng hỗ trợ. Saddik bức xúc: "Tôi sốc và thất vọng. Tôi bị kết án dù không có bằng chứng. Tôi đang bị vu oan. Luật sư của tôi sẽ lập tức kháng cáo".

Tòa mô tả anh là "kẻ cầm đầu", nhưng Saddik bác bỏ hoàn toàn, cho rằng đây là nhận định "không hề chính xác".

Và đây cũng không phải lần đầu Jamal Ben Saddik vướng vòng lao lý. Hồi tháng 6, anh bị phạt 40 tháng tù (một nửa treo) vì rửa tiền. Trước đó, Glory từng cấm anh thi đấu 6 tháng vì cú đá đầy tranh cãi nhắm vào Rico Verhoeven sau trận đấu. Sự nghiệp của anh cũng ghi dấu bằng nhiều lệnh đình chỉ do liên quan doping.

Một tượng đài võ thuật từng được tung hô, giờ lại chật vật giữa loạt rắc rối pháp lý - và chưa biết liệu cú phản đòn pháp lý của Saddik có giúp anh lật ngược thế cờ hay không.