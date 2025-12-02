Huyền thoại Paralympic nã 4 phát đạn xuyên cửa nhà vệ sinh, cướp đi mạng sống bạn gái xinh đẹp gây sốc toàn thế giới

Ngày 14/2/2013 - đúng ngày Valentine, cả Nam Phi bàng hoàng khi thông tin Oscar Pistorius, biểu tượng thể thao từng truyền cảm hứng cho hàng triệu người, bị cáo buộc bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp ngay tại nhà riêng. Vụ án lập tức trở thành tâm điểm toàn cầu, khiến hình tượng "người hùng sân chạy" sụp đổ trong một đêm.

Bối cảnh như phim: Từ couple vàng đến bi kịch đẫm nước mắt

Reeva - người mẫu, MC kiêm luật sư nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo - được xem là "bóng hồng" hoàn hảo bên cạnh Pistorius, nam vận động viên sử dụng chân giả carbon từng thi đấu cả Olympic lẫn Paralympic.

Thế nhưng chỉ sau vài tháng hẹn hò, câu chuyện tình yêu đã khép lại theo cách không ai tưởng tượng nổi: Reeva tử vong sau 4 phát súng xuyên qua cửa nhà vệ sinh.

Pistorius giải thích: "Tưởng kẻ đột nhập"… nhưng công tố lại nói khác

Ngay khi bị bắt, Pistorius khẳng định mọi thứ chỉ là tai nạn. Anh khai rằng nửa đêm ngủ dậy nghe tiếng động trong nhà tắm, nghĩ rằng có kẻ trộm đang ẩn nấp nên hoảng loạn nổ súng.

Tuy nhiên, phía công tố lại vạch ra hàng loạt nghi vấn: Cặp đôi đã tranh cãi trước khi xảy ra án mạng. Reeva khóa trái cửa nhà vệ sinh, có dấu hiệu chạy vào để tránh xung đột. Với 4 phát đạn liên tiếp, Pistorius không thể không nhận biết hành vi có thể gây chết người.

Vụ án vì thế trở thành cuộc tranh luận nảy lửa: tai nạn bi thảm hay hành vi cố ý giết người?

Loạt phán quyết gây tranh cãi nhất thập kỷ

Vụ xét xử của Pistorius kéo dài nhiều năm, liên tục thay đổi tội danh. Năm 2014, huyền thoại Paralympic chỉ bị kết tội ngộ sát, nhận án 5 năm tù - dư luận dậy sóng vì quá nhẹ. Giai đoạn 2015-2016, tòa tối cao chuyển sang tội giết người, tuyên Pistorius 6 năm tù. Năm 2017, tăng án lên 13 năm 5 tháng sau khi công tố kháng nghị.

Đây là một trong những vụ án hiếm hoi mà hình phạt bị thay đổi đến 3 lần.

2024: Pistorius ra tù, cuộc đời rẽ sang trang mới nhưng tranh cãi vẫn chưa dừng lại

Cuối 2023, Pistorius được chấp nhận phóng thích trước thời hạn. Từ đầu 2024, anh sống dưới sự quản chế, không được rời khỏi thành phố, phải tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt.

Dù đã mãn hạn tạm tha, cái tên Oscar Pistorius vẫn là nỗi ám ảnh của thể thao thế giới - một biểu tượng rực rỡ bỗng hóa bóng tối chỉ vì 4 phát đạn trong đêm Valentine.



