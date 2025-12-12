Thương lắm hình ảnh VĐV Việt Nam tập tễnh lê từng bước về đích, rồi nằm vật trên sân ở chung kết SEA Games 33

Những bước chạy tập tễnh của Sầm Văn Đời để về đích (Video: Trần Nhật Hoàng)

Mới đây, khoảnh khắc VĐV điền kinh Sầm Văn Đời nằm vật xuống đường chạy sau khi về đích cuối cùng ở chung kết 1500m nam SEA Games 33 đang viral khắp MXH khiến người hâm mộ xúc động. Không phải vì thành tích, không phải vì tấm huy chương - mà vì tinh thần quá đẹp của một chiến binh thật sự.

Trên SVĐ với đường chạy rộng thênh thanh, khi những tiếng reo hò của khán giả, ống kính truyền thông đều hướng về nhà vô địch - VĐV chủ nhà Thái Lan - khi về đích đầu tiên. Ánh hào quang quen thuộc của chiến thắng luôn tìm đến những bước chạy nhanh nhất.

Còn ở phía sau, nơi đoạn cuối đường đua đã vắng gần hết tiếng cổ vũ, VĐV đến từ Việt Nam -Sầm Văn Đời - chàng trai lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia dự SEA Games - vẫn đang cố gắng lê từng bước trong cơn đau buốt. Không náo nhiệt. Không spotlight. Anh lầm lũi hoàn thành bài thi bất chấp nỗi đau thể xác.

Sầm Văn Đời tập tễnh từng bước về đích ở SEA Games 33 gây xúc động

Dù là người về cuối cùng. Dù chẳng còn hy vọng về bất kỳ thứ hạng nào. Nhưng Sầm Văn Đời không dừng lại. Từng bước chạy tập tễnh, khuỵu xuống rồi lại gồng lên, như muốn vắt đến giọt sức lực cuối cùng. Mỗi bước tiến về phía vạch đích là một lần nỗi đau quặn lên, dồn dập như muốn kéo anh ngã gục. Nhưng chàng trai Cao Bằng vẫn chọn tiếp tục. Chỉ vì trong trái tim anh, đã khắc ghi: đã thi đấu cho Việt Nam thì phải chiến đấu đến giây cuối cùng.

"Đau đớn - mồ hôi - nước mắt. Không dám bỏ cuộc vì màu cờ sắc áo. Vì đằng sau còn gia đình và mọi người yêu quý. Làm tốt rồi", một người đồng đội viết vài dòng cảm xúc đính kèm bứuc ảnh Sầm Văn Đời nằm vật trên sân sau khi hoàn thành bài thi.

Hình ảnh Sầm Văn Đời nằm vật trên đường chạy. Tay dang rộng. Mắt nhắm lại. Cả cơ thể như thả lỏng sau một cuộc chiến chỉ có ý chí níu anh đứng vững đến phút chót. Khoảnh khắc ấy khiến người ta nghẹn lại. Một VĐV không huy chương, không thứ hạng cao, thậm chí về cuối… nhưng lại để lại một hình ảnh đáng nhớ hơn cả những người giành vàng.

Sầm Văn Đời nằm vật ra đường chạy sau khi hoàn thành bài thi (Ảnh: Quân Đội)

Bởi, đôi khi thể thao không chỉ là cuộc chơi thành tích. Thể thao đẹp nhất khi con người ta chiến thắng chính mình. Sầm Văn Đời đã làm được điều đó. Anh tự vượt qua nỗi đau, vượt qua giới hạn, vượt qua cảm giác lạc lõng khi mọi ánh mắt đều hướng về nơi khác. Để rồi chứng minh rằng: vinh quang không chỉ nằm ở chiếc huy chương lấp lánh, mà nằm ở từng giọt mồ hôi, từng nhịp thở gấp, từng bước chạy không bỏ cuộc.

Hôm nay, Việt Nam có một chiến binh thực sự. Và khoảnh khắc của Sầm Văn Đời - trên đường chạy trống trải ấy - xứng đáng nhận được sự động viên của tất cả mọi người.



