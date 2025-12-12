Pang Mailang (Bàng Mạch Lang) từng là minh chứng sống động nhất cho một hiện tượng mạng có thể đổi đời chỉ sau một đêm, và cũng có thể bị nuốt chửng ngay khi hào quang kịp lóe sáng. Xuất thân từ nông thôn tỉnh Thiểm Tây, Pang Mailang tên thật là Bàng Minh Đào tự học nhạc, tự thu âm, tự mày mò sản xuất với ước mơ vươn tầm quốc tế. Anh thậm chí chọn cho mình nghệ danh Joseeh Punmanlon như một lời tuyên bố mạnh mẽ rằng mình sẽ bước ra thế giới. Nhưng ước mơ ấy, sau cùng, lại bị chính vòng xoáy nổi tiếng quá nhanh và quá mong manh kéo sập.

My Skateboard Shoes bất ngờ trở thành một hiện tượng viral, đưa Pang Mailang vào showbiz

Cột mốc khiến Pang Mailang có quyết định "tất tay" cho âm nhạc xuất hiện vào năm 2014, khi My Skateboard Shoes bất ngờ trở thành một hiện tượng viral. Bản nhạc đơn điệu, những câu chữ mộc mạc tất cả tạo nên một thứ âm nhạc kỳ lạ khiến người nghe tò mò. Chỉ trong ba ngày, ca khúc đạt hơn 500.000 lượt xem trên Weibo, rồi càn quét các BXH, gom về 8,18 triệu lượt nghe trên Xiami. Một ca khúc bị xem như trò đùa lại đưa một người bình thường thành người nổi tiếng.

Pang Mailang từng tổ chức concert chỉ bán được 7 vé

Nhưng nếu My Skateboard Shoes tạo nên cơn sốt, thì chính cơn sốt đó cũng mở màn cho chuỗi ngày lao dốc của Pang Mailang. Sự chú ý đi kèm bình luận trái chiều, thậm chí miệt thị giọng địa phương và khả năng hát của người thể hiện. Sau khi nổi tiếng, Pang Mailang hợp tác với một công ty giải trí. Nhưng không lâu sau đó vướng mâu thuẫn. Pang Mailang từ chối các tour diễn được sắp xếp, bị kiện vì vi phạm hợp đồng và cuối cùng bị đưa vào danh sách đen trong ngành.

Khi không còn điểm tựa, Pang Mailang cố gắng chứng minh bản thân bằng một tour diễn nhiều thành phố vào năm 2015. Nhưng nỗ lực ấy không thành công. Buổi diễn mở màn ở Quý Dương chỉ bán được… 7 đến 9 vé, khán phòng gần như trống trơn. Áp lực kéo dài và những tranh chấp bế tắc khiến sức khỏe tinh thần của Pang Mailang xuống dốc không phanh.

Hiện tượng mạng năm nào xúc động, bật khóc khi được đứng trên sân khấu

Cuối năm 2020, Pang Mailang nhập viện và được chẩn đoán bị bệnh nặng. Pang Mailang rời khỏi showbiz mà không ai biết. Đầu năm nay, Pang Mailang bất ngờ xuất hiện trong 1 đoạn phim ghi lại show diễn comeback với 400 người. Hiện tượng mạng năm nào xúc động, bật khóc khi được đứng trên sân khấu.