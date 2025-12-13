Mạng xã hội đang liên tục lan truyền video ghi lại màn trình diễn ca khúc Haru Haru của Martin - leader nhóm nhạc tân binh CORTIS trên chương trình âm nhạc của Lee Mujin. Chỉ trong thời gian ngắn, các clip cắt riêng phân đoạn này thu về hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, đưa cái tên Martin trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc. Trên Instagram của kênh Lee Mujin, video Martin hát Haru Haru đạt gần 5 triệu lượt.

Martin cover Haru Haru gây sốt MXH

Martin gây ấn tượng với chất giọng khỏe, dày, khả năng xử lý cảm xúc mượt mà dù xuất thân là rapper. Việc lựa chọn Haru Haru - ca khúc kinh điển gắn liền với tên tuổi BIGBANG càng khiến khán giả bất ngờ, đưa video lên thẳng xu hướng. Điểm khiến câu chuyện trở nên bùng nổ hơn cả nằm ở chi tiết Martin sinh năm 2008, cũng chính là năm Haru Haru được BIGBANG phát hành.

Việc một nam rapper Gen Z trình diễn ca khúc có “tuổi đời” bằng chính mình nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc giao thoa giữa hai thế hệ Kpop, khi một ca khúc biểu tượng của thế hệ trước được thổi vào tinh thần mới bởi một nghệ sĩ sinh ra cùng năm với nó.

Martin gây bất ngờ về giọng hát dù là rapper

Việc một nam rapper Gen Z trình diễn ca khúc có “tuổi đời” bằng chính mình nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội

Martin hiện là leader của CORTIS - nhóm nhạc tân binh hot nhất hiện nay. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt nhóm, Martin còn được biết đến như một nghệ sĩ đa tài khi tham gia sáng tác, sản xuất và định hướng âm nhạc cho CORTIS ngay từ giai đoạn đầu. Ngoại hình nổi bật với chiều cao gần 1m9 cùng phong thái tự tin trên sân khấu giúp Martin nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Tư duy âm nhạc và năng lực thực sự của Martin cũng khiến nhiều người trầm trồ.

Khoảnh khắc cực viral của Martin trên sân khấu MAMA 2025

Dấu ấn của Martin với vai trò leader từng được thể hiện tại sân khấu MAMA 2025, anh chàng gây sốt với màn trình diễn “cook nhạc” trực tiếp ngay trên sân khấu. Thay vì chỉ biểu diễn theo bản phối có sẵn, Martin trực tiếp xử lý âm thanh, xây dựng cấu trúc nhạc ngay trong phần đầu của màn trình diễn, cho thấy khả năng kiểm soát sân khấu và tư duy sản xuất hiếm thấy ở một idol chưa chạm mốc 20 tuổi. Chính sân khấu này đã giúp CORTIS viral trên nhiều nền tảng, đồng thời đưa Martin vào danh sách những leader Gen Z được đánh giá cao về năng lực.

250926-cortis-martin-at-knpops-offline-fansign-event-documents-1-1764481007079947968336-1764485096552-1764485096812843620219-122230.jpeg

CORTIS - tân binh hot nhất hiện nay

Khoảnh khắc Martin sản xuất nhạc trên sân khấu MAMA cũng khiến fan Kpop nhớ lại G-DRAGON thời trẻ. Martin và G-DRAGON có nhiều điểm chung như đều là leader, đóng vai trò định hình màu sắc nghệ thuật cho nhóm, sáng tác và sản xuất chính. G-DRAGON được xem là người đặt nền móng cho việc idol tự sáng tác, tự sản xuất và không ít lần mang tinh thần “live production” lên sân khấu. "Anh Long" cũng từng mang cả dàn thiết bị lên sân khấu sản xuất nhạc trực tiếp, đến nay vẫn là moment huyền thoại của Kpop.

Khoảnh khắc "thành thần" của Martin

khiến người ta nhớ đến trưởng nhóm toàn năng của BIGBANg - G-DRAGON

Việc Martin vừa cover ca khúc của BIGBANG, vừa cho thấy khả năng sáng tạo và làm nhạc trực tiếp khiến nhiều khán giả nhìn thấy sự kế thừa thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ Kpop. Dù còn quá sớm để đặt Martin cạnh một tượng đài như G-DRAGON, nhưng những gì nam tân binh thể hiện đang cho thấy tiềm năng trở thành một biểu tượng sáng tạo mới của thế hệ idol tiếp theo.

Martin và CORTIS có con đường âm nhạc rộng mở

Từ một màn cover tưởng chừng đơn thuần, Haru Haru phiên bản Martin đã mở ra câu chuyện rộng hơn về sự giao thoa thế hệ, về cách những giá trị âm nhạc cũ được tiếp nối và làm mới. Với sức hút hiện tại, Martin và CORTIS rõ ràng không chỉ dừng lại ở danh xưng “tân binh tiềm năng”, mà đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong bức tranh Kpop đang không ngừng chuyển động.